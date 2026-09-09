Halloween : Toutes les solutions pour s'échapper en tant que civil

Nous vous expliquons comment vous échapper en tant que civil sur le jeu multijoueur asymétrique Halloween: The Game.

Sur le mode multijoueur de Halloween (ou Halloween: The Game), et en tant que civil, les joueurs et les joueuses doivent absolument s'échapper ou bien réussir à extraire les habitants d'Haddonfield, qui sont menacés par Michael Byers. De ce fait, le titre d'IllFonic propose plusieurs moyens de s'échapper, mais il n'est pas forcément facile de les dénicher et d'y accéder.

C'est pourquoi, nous vous listons, dans ce qui suit, tous les moyens pour s'échapper en tant que civil sur Halloween: The Game, tout en vous apportant des informations complémentaires sur comment ouvrir ces issues.

Comment s'échapper en tant que civil sur Halloween: The Game ?

Comme dit précédemment, au cours d'une partie sur Halloween: The Game, et ce, en tant que civil, les joueurs doivent impérativement trouver un moyen pour s'échapper et surtout extraire les habitants d'Haddonfield, avant que Michael Myers ne les tue. De ce fait, sur les différentes cartes proposées, la communauté a accès à diverses issues, qui sont généralement inaccessibles aux premiers abords et doivent donc être débloquées à l'aide d'outils spécifiques. Mais, sans plus tarder, voici tous les moyens de s'échapper en tant que civil sur Halloween: The Game :

S'échapper via un abri anti-tempête : Pour ouvrir un abri anti-tempête, il faut nécessairement posséder une clé ou bien un coupe-boulons afin de déverrouiller son accès. Il faudra, au préalable, se débarrasser des ronces/plantes envahissantes, notamment grâce à une arme de corps à corps.

: S'échapper via une voiture : Pour prendre la fuite grâce à une voiture, il convient tout d'abord de la réparer. Pour cela, vous aurez besoin d'un kit de réparation, d'un bidon d'essence ainsi que des clés. Après avoir repéré une voiture, utilisez donc le kit de réparation sur le capot, mettez de l'essence dans le réservoir et entrez dans la voiture pour emprunter un chemin menant à la sortie.

: S'échapper via un portail : Durant votre exploration de la carte, vous pouvez tomber sur un portail barricadé. Vous devez d'abord enlever les planches en bois, à l'aide d'une arme de mêlée par exemple. Par la suite, vous devez récupérer un fusible (objet rare) pour alimenter cette sortie, après un mini-jeu. Il ne vous reste plus qu'à utiliser une clé ou un coupe-boulon pour ouvrir le portail.

: S'échapper via le fourgon de police : Au cours d'une partie, et en fonction des actions de Michael et du nombre de policiers présents, il se peut qu'un fourgon de police apparaisse au bout de quelques minutes. Si cela est le cas, approchez-vous en, seul ou avec des habitants, pour vous enfuir via le fourgon de police.

: S'échapper via une voiture de police : Si Michael a tué un policier, vous pouvez, avec un peu de chance, récupérer les clés de la voiture de police sur son corps. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu'à rentrer dans la voiture et conduire jusqu'à l'une des sorties.

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Maintenant que vous possédez toutes les informations pour fuir sur Halloween: The Game en tant que civil, vous pouvez réaliser les actions nécessaires pour vous échapper ou extraire les habitants durant votre prochaine partie en multijoueur.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Halloween: The Game est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.