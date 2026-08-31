Halloween interdit dans un nouveau pays, à quelques jours de sa sortie

Les joueurs japonais sur PlayStation ne pourront pas incarner Michael Myers. Le très attendu jeu multijoueur Halloween a été banni de la console de Sony au Japon en raison de sa violence extrême, les développeurs refusant de censurer leur œuvre pour préserver l'essence du film culte.

Les amateurs de frissons au Japon se sont réveillés avec une mauvaise nouvelle. L'une des sorties horrifiques les plus attendues de l'année fera l'impasse sur une plateforme majeure dans l'archipel. IllFonic a annoncé que Halloween, son adaptation multijoueur de la célèbre franchise cinématographique ne verra pas le jour sur PlayStation sur le territoire nippon, la faute à une censure particulièrement stricte. Il s'agit de la deuxième interdiction pour le jeu, après celle de l'Australie.

Une fidélité sanglante assumée par les développeurs

Le titre promet de plonger les joueurs dans l'habitat naturel de Michael Myers, avec pour seul objectif de traquer et massacrer d'innocentes victimes. À l'image de la saga sur grand écran, cette expérience multijoueur asymétrique proposera des courses-poursuites intenses avant des exécutions brutales. Une campagne solo permettra également de terroriser les habitants de Haddonfield sous les traits du célèbre tueur masqué.





















Face aux exigences des autorités japonaises concernant la nudité et la violence viscérale, le studio a pris une décision radicale. Les créateurs ont refusé de modifier le contenu de leur œuvre.

Nous avons déterminé que réguler le contenu pour atteindre la conformité compromettrait considérablement la vision du film original, et nous empêcherait également de fournir l'expérience de jeu que les joueurs attendent.

Ce refus de céder à la censure confirme que le titre restera fidèle aux racines slasher de la franchise, prouvant que les créateurs n'ont ménagé aucun effort pour concevoir une expérience viscéralement réaliste. De bon augure pour tous les amoureux de la franchise, qui traverse les générations.

A statement regarding Halloween: The Game on PS5 in Japan:



Halloween: The Game will release in Japan as scheduled on Wednesday, September 9, on XBOX and PC. Unfortunately, our rating for PlayStation has been cancelled in Japan due to our inability to obtain a domestic rating… pic.twitter.com/1tyAdUKkCC — Halloween: The Game (@HalloweenTVG) August 30, 2026

Le fonctionnement complexe de la censure japonaise

Au Japon, l'organisme de classification, connu sous le nom de CERO, impose des règles très sévères concernant la représentation de la violence gratuite. La classification la plus élevée s'accompagne d'exigences strictes limitant l'exposition des joueurs au gore extrême. Les décapitations, les membres sectionnés, les organes internes exposés ou encore les mares de sang rouge sont formellement interdits.

Ces règles strictes trouvent leur origine dans les années 90, à la suite de crimes tragiques que les censeurs estimaient inspirés par la violence virtuelle. Si le gore réaliste reste autorisé dans les films et les mangas, le contrôle physique exercé par les joueurs dans un jeu vidéo franchit une limite éthique aux yeux des autorités locales.

Malgré cette interdiction sur les consoles de Sony, le titre sera bien disponible au Japon sur Xbox et PC dès le 8 septembre. Cette subtilité s'explique par le système de classification. La boutique PlayStation japonaise exige une évaluation locale pour les sorties numériques destinées aux adultes. En revanche, les autres plateformes acceptent la classification internationale IARC, permettant ainsi de contourner le blocage du CERO.