Halloween : Le lancement n'est que « le début », des nouveautés arrivent

IllFonic a, récemment, indiqué qu'Halloween se dotera d'une roadmap à l'avenir, bien que cela reste encore assez mystérieux.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) a conquis de nombreux joueurs et joueuses. Cependant, beaucoup s'interrogent à propos de l'avenir du jeu. IllFonic a, très récemment, annoncé qu'Halloween: The Game s'offrira de nouveaux contenus dans un futur plus ou moins proche, étant donné que son lancement ne fut « que le début » et qu'une roadmap doit être annoncée.

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Halloween: The Game aura le droit à des nouveautés

C'est au micro des journalistes de PCGamesN que Jared Gerritzen, qui occupe le poste de « Chief Creative Officer » chez IllFonic, a teasé l'arrivée de nouveaux contenus sur Halloween: The Game. Ce dernier a ainsi expliqué que le lancement du titre ne représentait qu'une première étape pour ses développeurs :

Nous vous en dirons davantage sur notre roadmap très prochainement. Nous sommes ravis de vous annoncer que le lancement n'était que le début.

Ainsi, ces quelques mots laissent entendre qu'IllFonic a prévu un véritable suivi pour Halloween: The Game, qui devrait ainsi se doter de nouveautés dans les mois à venir. En revanche, Jared Gerritzen n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne le contenu de la roadmap, et ce, malgré les interrogations du journalistes de PCGamesN :

Nous ne pouvons pas répondre à cette question sans aborder la roadmap et nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à partager ces informations.

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Reste donc à savoir ce que IllFonic réserve aux joueurs et aux joueuses d'Halloween: The Game. Nul doute que le studio dévoilera des détails sur l'avenir du jeu dans les semaines à venir. Affaire à suivre, donc...

Could Halloween: The Game draw from Rob Zombie's divisive movies? We ask IIIFonic what's next for Michael Myers :jack_o_lantern: https://t.co/iYdOJ55WhY — PCGamesN (@PCGamesN) September 14, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween: The Game, qui est sorti le 8 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.