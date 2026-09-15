Halloween : Le lancement n'est que « le début », des nouveautés arrivent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2026 à 11h48
IllFonic a, récemment, indiqué qu'Halloween se dotera d'une roadmap à l'avenir, bien que cela reste encore assez mystérieux.
Halloween : Le lancement n'est que « le début », des nouveautés arrivent

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) a conquis de nombreux joueurs et joueuses. Cependant, beaucoup s'interrogent à propos de l'avenir du jeu. IllFonic a, très récemment, annoncé qu'Halloween: The Game s'offrira de nouveaux contenus dans un futur plus ou moins proche, étant donné que son lancement ne fut « que le début » et qu'une roadmap doit être annoncée.

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Halloween: The Game aura le droit à des nouveautés

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C'est au micro des journalistes de PCGamesN que Jared Gerritzen, qui occupe le poste de « Chief Creative Officer » chez IllFonic, a teasé l'arrivée de nouveaux contenus sur Halloween: The Game. Ce dernier a ainsi expliqué que le lancement du titre ne représentait qu'une première étape pour ses développeurs

Nous vous en dirons davantage sur notre roadmap très prochainement. Nous sommes ravis de vous annoncer que le lancement n'était que le début.

Ainsi, ces quelques mots laissent entendre qu'IllFonic a prévu un véritable suivi pour Halloween: The Game, qui devrait ainsi se doter de nouveautés dans les mois à venir. En revanche, Jared Gerritzen n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne le contenu de la roadmap, et ce, malgré les interrogations du journalistes de PCGamesN : 

Nous ne pouvons pas répondre à cette question sans aborder la roadmap et nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à partager ces informations.

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Reste donc à savoir ce que IllFonic réserve aux joueurs et aux joueuses d'Halloween: The Game. Nul doute que le studio dévoilera des détails sur l'avenir du jeu dans les semaines à venir. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween: The Game, qui est sorti le 8 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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