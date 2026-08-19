Halloween accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Certains joueurs et joueuses pourront jouer à Halloween peu de temps avant sa sortie officielle. Si vous êtes intéressé par l'accès anticipé du titre, sachez que nous vous indiquons comment en profiter.

Développé et édité par IllFonic, Halloween doit débarquer sur diverses plateformes de jeu au début du mois de septembre 2026. Cependant, le studio de développement a prévu un accès anticipé pour Halloween, permettant à de nombreux joueurs et joueuses d'y jouer avec quelques jours d'avance.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter de l'accès anticipé d'Halloween, et donc comment y jouer avant son lancement officiel.

Comment jouer en avance à Halloween grâce à l'accès anticipé ?

Si vous désirez parcourir Halloween avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est donc tout à fait possible. Or, pour cela, il est nécessaire de remplir une condition bien spécifique.

Effectivement, pour bénéficier de l'accès anticipé d'Halloween, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il convient d'acheter une édition particulière du titre multijoueur d'IllFonic. Pour être plus précis, c'est en précommandant l'édition Deluxe que vous pourrez profiter de l'accès anticipé d'Halloween. À ce sujet, soulignons que cette édition est vendue à 59,99 € sur consoles (PS Store, Microsoft Store) et à 61,99 € sur PC (Steam). Autrement, l'édition Standard d'Halloween est affichée à 40,99 € sur PC (via la plateforme de Valve), contre 39,99 € sur consoles.

Quand débute l'accès anticipé d'Halloween ?

Selon les dernières informations connues et partagées par le studio en charge, l'accès anticipé d'Halloween débutera 4 jours avant sa sortie, soit à partir du 4 septembre 2026. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations concernant l'heure de lancement de cet accès anticipé.

Pour rappel, celles et ceux qui n'ont pas le droit à l'accès anticipé d'Halloween devront donc patienter 4 jours de plus avant de pouvoir retrouver Michael Myers, car sa date de sortie officielle est fixée au 8 septembre prochain. À ce moment-là, Halloween se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.