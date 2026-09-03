Test Halloween : Une nuit particulièrement mortelle

Nous avons pu jouer à Halloween, le jeu multijoueur d'IllFonic, pendant plusieurs heures. Voici nos impressions sur le titre mettant en scène Michael Myers.

Depuis de nombreuses années maintenant, le slasher, soit un sous-genre cinématographique lié aux films d'horreur, est régulièrement au cœur de nouveaux projets vidéoludiques (The Quarry, Until Dawn, etc.). Après Friday The 13th: The Game, qui a malheureusement fermé ses serveurs il y a quelques temps, le studio de développement IllFonic revient au jeu d'horreur multijoueur asymétrique avec Halloween (ou Halloween: The Game), dont le lancement est prévu pour début septembre 2026.

Nous avons eu l'occasion de parcourir Halloween durant plusieurs heures, que ce soit sur le mode solo ou celui multijoueur, et ce, selon une version PS5. Il est donc temps de vous livrer notre avis sur Halloween.

Conditions pour notre test d'Halloween : Version → PS5 Manette → DualSense Mode solo terminé, plusieurs parties en multijoueur



Devenir The Shape

L'histoire de Michael Myers

Bien qu'Halloween attire essentiellement grâce à son mode multijoueur asymétrique, IllFonic a implanté un mode solo, qui permettra aux grands fans de la franchise cinématographique éponyme d'incarner Michael Myers (aussi dit « le croque-mitaine » et « The Shape »/« La Silhouette »).

Reprenant les événements majeurs du film Halloween: La Nuit des Masques de 1978, sans pour autant tout retranscrire dans les moindres détails, le mode solo d'Halloween est composé de 5 chapitres et d'un prologue. C'est au moment de la fuite de Michael Myers du centre psychiatrique Smith's Grove, où il est suivi par le docteur Samuel Loomis, que le joueur est invité à prendre les rênes. Dans les chapitres suivants, il est alors question de tuer différents personnages clés, alors que le croque-mitaine fait route vers Haddonfield pour réaliser son objectif ultime.

En plus de proposer de pures séquences de gameplay et quelques cinématiques avec la voix off du Dr Loomis, le mode solo, qui dispose de plusieurs niveaux de difficulté et défis (avec des récompenses à la clé), est surtout l'occasion d'assister à la transformation véritable de Michael Myers en The Shape : nous le voyons, notamment, récupérer sa fameuse tenue de dépanneur/mécanicien, mais aussi son emblématique masque, qui a certainement terrifié de nombreux téléspectateurs.

Rempli de références, le solo d'Halloween reste, en réalité, un mode didactique optionnel, mais opportun, qui bénéficie de graphismes corrects et surtout de la mélodie iconique... qui glace le sang.

Un mode solo fan service et façon tutoriel

Manquant encore de localisation en français (sous-titres) par endroits et ayant encore quelques bugs (nous en avons eu un de collision, qui a nécessité le redémarrage du chapitre), le mode solo d'Halloween est un bon prétexte pour comprendre le gameplay de Michael Myers, et ce, de façon progressive.

Tout au long des chapitres, nous en apprenons ainsi davantage sur les compétences du croque-mitaine, tout en devant les mettre en application. Il y a même une séquence qui simule, dans une moindre mesure, une partie multijoueur, sans la présence d'autres joueurs. C'est bien pensé et surtout pertinent pour toutes celles et ceux qui veulent s'exercer avant de rejoindre des lobbys en ligne, qui peuvent exiger une certaine maîtrise.

Pour autant, il ne faut pas compter sur une grande durée de vie en ce qui concerne le mode solo d'Halloween : certains chapitres peuvent prendre 10 à 30 minutes, environ. De notre côté, nous avons terminé le solo au complet en 1h30 environ (sans faire plus attention à la réalisation des défis). Cependant, et en raison d'un système de notation par étoiles et des challenges accordant des objets cosmétiques, il est tout à fait possible de les rejouer et il y a de grandes chances que les complétionnistes les refassent.

Court, mais pouvant grandement ravir les fans, le mode solo du jeu Halloween est donc un ajout bienvenu et assez bien réalisé, malgré la présence de légers bugs (qui seront certainement corrigés dans les semaines à venir). Pour autant, le cœur d'Halloween réside bien dans sa dimension multijoueur, qui est vraiment prenante, autant du côté de Michael Myers que des civils.

Une nuit sanglante en 1 versus 4

La folie meurtrière du croque-mitaine

Le mode multijoueur asymétrique (en 1 versus 4) d'Halloween n'impose pas nécessairement des confrontations en direct entre joueurs (comme peut le faire Dead by Daylight, par exemple) : en tant que The Shape, il est surtout question d'éliminer les habitants, dont certaines cibles spéciales. C'est, dès lors, sur des cartes plutôt grandes, que Michael Myers doit repérer ses futures victimes, qui sont à même de prendre la fuite par elles-mêmes.

Pour cela, diverses mécaniques sont mises à notre disposition : en plus de pouvoir ramasser différentes armes, le croque-mitaine peut couper l'électricité d'un logement (la lumière étant son ennemi) ou encore l'accès au réseau téléphonique. Et c'est sans parler de ses traits et capacités spéciales : Shape Jump donne la possibilité de se déplacer rapidement sans être détecté, tandis qu'instinct de survie permet de passer en vue à la première personne et traquer ses proies.

Modifiables et devant être débloquées pour certaines (en fonction du niveau de joueur), les capacités spéciales de Michael Myers offrent des actions supplémentaires, comme le fait de pouvoir lancer un couteau ou encore de marquer temporairement les victimes grâce à une impulsion. En raison de son gameplay assez lent et lourd, il y a tout intérêt à faire usage de ces compétences et faire preuve de malice pour réaliser l'objectif de The Shape, car il ne s'agit pas d'une mince affaire... D'autant plus qu'il y a fort à parier que des joueurs chercheront inlassablement à se moquer et à éliminer le tueur, qui peut, en réalité, revenir en vie.

Pour diversifier l'expérience, IllFonic a créé plusieurs animations de mises à mort, qui se veulent réellement sanglantes et terrifiantes. Pour autant, nous avons trouvé la technique pour attraper un personnage un peu assez hasardeuse par moments, alors que le mouvement semblait bon. Par ailleurs, et afin de laisser la communauté personnaliser le tueur, diverses tenues sont mises à disposition et peuvent être débloquées. Un point qui vaut tout aussi bien pour les civils, qui ont un tout autre but sur Halloween.









Les civils à la rescousse

Au nombre de 4 (au maximum), les civils, c'est-à-dire les joueurs, doivent à tout prix empêcher un bain de sang. Ayant pour objectif de sauver les habitants d'Haddonfield, les joueurs doivent explorer la carte afin de trouver des armes ou des outils (coupe-boulon, kits de réparation, lampe torche, etc.) capables de garantir leur survie. Certains objets sont, notamment, utiles pour prendre la fuite, soit via une sortie verrouillée, soit via un véhicule à réparer et à alimenter d'essence.

Pour mettre davantage de bâtons dans les roues à Michael Myers, les civils peuvent également appeler la police, et ce, en réalisant une série de QTE, dont le résultat conditionnera l'arrivée ou non des agents. Les autorités peuvent être des obstacles supplémentaires pour le croque-mitaine. De la même manière, les joueurs peuvent interagir avec les habitants pour leur ordonner de se cacher, d'appeler les autorités ou encore de les suivre.









Là encore, pour varier l'expérience de la communauté, Halloween propose un roster de personnages jouables assez complet. Chacun d'entre eux dispose de traits spécifiques, accordant des bonus, et peuvent avoir un objet de départ, en plus d'un deck d'avantages (les cartes sont à débloquer et à améliorer en échange de points). Manette en main, jouer un civil sur Halloween est réellement prenant, tant la pression est palpable, malgré la relative grandeur des cartes (au nombre de 4 au lancement). D'ailleurs, aucune de nos parties multijoueur, autant effectuées en tant que The Shape ou en tant que civil, ne se sont ressemblées. Et c'est, évidemment, tout là que réside l'intérêt du titre d'IllFonic, et ce, d'autant plus si vous comptez y jouer avec des amis, en ligne comme en privé.

Reste tout de même à savoir comment le studio de développement compte faire perdurer l'intérêt de la communauté sur le long terme, alors que le titre nécessite encore quelques correctifs pour parfaire son expérience, qui se montre déjà vraiment amusante en l'état.