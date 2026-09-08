Halloween : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 septembre 2026 à 18h03
Halloween dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous dévoilons la liste complète.
Halloween : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Dès lors, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'IllFonic doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès du jeu Halloween.

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La liste des trophées et succès d'Halloween

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Pour décrocher le 100 % ou Platine d'Halloween, baptisé « La Forme », les joueurs et les joueuses doivent terminer les différents chapitres du mode Solo/Scénario, mais aussi réaliser des actions bien précises en multijoueur. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halloween :

Trophée Action
Le mal pur et simple En incarnant Michael, tuer 250 habitants de Haddonfield
Collectionneur Trouver et récupérer tous les enregistrements de collection du mode Scénario
Héroïque En incarnant un civil, aider 100 habitants à s'échapper
Traqueur En incarnant Michael, traquer complètement 100 victimes
Observateur naturel En incarnant Michael, traquer complètement une cible en vous tenant dans un buisson furtif
Vengeance En incarnant Michael, tuer Loomis avec n'importe quelle exécution
Minutieux Terminer tous les défis secondaires d'un chapitre du mode Scénario
Ce n'est pas un homme En incarnant Michael, tuer une victime dans les 10 secondes après avoir quitté le Shape Jump
Détermination Passer votre profil au niveau Prestige
Casseur de citrouilles Détruire 50 citrouilles à Haddonfield
Habitant de Haddonfield Terminer 50 parties multijoueurs
La vitesse tue En incarnant Michael, arrêter et faire caler une voiture en se tenant devant
Enfermez-le En incarnant Loomis, arrêter Michael pour mettre fin à la partie
La fin Terminer le mode Scénario
Abattoir En incarnant Michael, tuer 100 habitants de Haddonfield
Le tueur parfait Obtenir un score parfait dans un chapitre du mode Scénario
Deux fois plus héroïque En incarnant un civil, atteindre le niveau maximum avec 2 civils différents
Se terrer En incarnant un civil, envoyer 50 habitants dans des cachettes
Déchaîné En incarnant un civil, utiliser des coupe-boulons pour retirer 15 chaînes ou cadenas
Main lourde En incarnant Michael, tuer 75 victimes avec une arme de mêlée à deux mains
Rien de laissé au hasard Terminer n'importe quel livre de défis passifs à 100 %
Mal improvisé En incarnant Michael, utiliser 10 exécutions contextuelles différentes
Rite de passage En incarnant Michael, traquer un habitant jusqu'au niveau 3 et l'exécuter avec un couteau de cuisine
Je lui ai tiré dessus 6 fois ! En incarnant Loomis, abattre Michael en tirant les 6 coups de votre revolver
J'ai trouvé la voiture ! En incarnant un civil, s'échapper avec une voiture pleine d'habitants
Évasion risquée En incarnant un civil, se saouler et s'échapper de la carte au volant de la voiture
C'est votre enterrement En incarnant Michael, tuer une victime à moins de 25 m d'une issue ouverte
Puriste En incarnant Michael, remporter une partie en utilisant uniquement le couteau de cuisine pour tuer
Pelote d'épingles En incarnant Michael, tuer 15 victimes avec des armes de jet
Évasion Terminer le chapitre du mode Scénario « S'échapper de Smith's Grove »
La combinaison Terminer le chapitre du mode Scénario « La route vers Haddonfield »
Le masque Terminer le chapitre du mode Scénario « Main Street »
Il est revenu chez lui Terminer le chapitre du mode Scénario « De retour à la maison »
Baby-sitters Terminer le chapitre du mode Scénario « Les baby-sitters »
Dans l'ombre Terminer le chapitre du mode Scénario « Dans l'ombre »
On ne peut pas tuer le croquemitaine En incarnant un civil, mettre Michael à terre à 5 reprises
Naturel En incarnant un civil, toucher Michael en lançant des armes ou des objets à 10 reprises
Témoin oculaire En incarnant un civil, réussir un appel très convaincant à 5 reprises
Un excellent départ Remporter la victoire dans 10 parties
Une touche personnelle En incarnant Michael, exécuter 5 victimes
Convaincant En incarnant un civil, convaincre 25 civils de vous écouter
Faux numéro En incarnant Michael, désactiver une cabine téléphonique pendant qu'un civil ou un habitant appelle la police
En fait, c'était le cas En incarnant Laurie Strode, utiliser un couteau de poche pour échapper aux griffes de Michael
Pardonnez-moi, je suis euh... Loomis Revenir dans une partie en tant que Dr Samuel Loomis
Totalement Personnaliser votre carte de crédit
Peur du noir En incarnant Michael, couper les lumières de 50 victimes
Combat rapproché En incarnant Michael, exécuter une victime dans une cachette
Prêt ou pas En incarnant Michael, sortir 10 victimes de leurs cachettes
Aucun ami abandonné En incarnant un civil, sauver une cible spéciale ou un civil des griffes de Michael
Déséquilibré En incarnant Michael, lancer un corps sur une personne pour la repousser

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween, qui est sorti le 8 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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