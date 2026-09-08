Halloween : La liste complète des trophées et des succès

Halloween dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Dès lors, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'IllFonic doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès du jeu Halloween.

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La liste des trophées et succès d'Halloween

Pour décrocher le 100 % ou Platine d'Halloween, baptisé « La Forme », les joueurs et les joueuses doivent terminer les différents chapitres du mode Solo/Scénario, mais aussi réaliser des actions bien précises en multijoueur. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halloween :

Trophée Action Le mal pur et simple En incarnant Michael, tuer 250 habitants de Haddonfield Collectionneur Trouver et récupérer tous les enregistrements de collection du mode Scénario Héroïque En incarnant un civil, aider 100 habitants à s'échapper Traqueur En incarnant Michael, traquer complètement 100 victimes Observateur naturel En incarnant Michael, traquer complètement une cible en vous tenant dans un buisson furtif Vengeance En incarnant Michael, tuer Loomis avec n'importe quelle exécution Minutieux Terminer tous les défis secondaires d'un chapitre du mode Scénario Ce n'est pas un homme En incarnant Michael, tuer une victime dans les 10 secondes après avoir quitté le Shape Jump Détermination Passer votre profil au niveau Prestige Casseur de citrouilles Détruire 50 citrouilles à Haddonfield Habitant de Haddonfield Terminer 50 parties multijoueurs La vitesse tue En incarnant Michael, arrêter et faire caler une voiture en se tenant devant Enfermez-le En incarnant Loomis, arrêter Michael pour mettre fin à la partie La fin Terminer le mode Scénario Abattoir En incarnant Michael, tuer 100 habitants de Haddonfield Le tueur parfait Obtenir un score parfait dans un chapitre du mode Scénario Deux fois plus héroïque En incarnant un civil, atteindre le niveau maximum avec 2 civils différents Se terrer En incarnant un civil, envoyer 50 habitants dans des cachettes Déchaîné En incarnant un civil, utiliser des coupe-boulons pour retirer 15 chaînes ou cadenas Main lourde En incarnant Michael, tuer 75 victimes avec une arme de mêlée à deux mains Rien de laissé au hasard Terminer n'importe quel livre de défis passifs à 100 % Mal improvisé En incarnant Michael, utiliser 10 exécutions contextuelles différentes Rite de passage En incarnant Michael, traquer un habitant jusqu'au niveau 3 et l'exécuter avec un couteau de cuisine Je lui ai tiré dessus 6 fois ! En incarnant Loomis, abattre Michael en tirant les 6 coups de votre revolver J'ai trouvé la voiture ! En incarnant un civil, s'échapper avec une voiture pleine d'habitants Évasion risquée En incarnant un civil, se saouler et s'échapper de la carte au volant de la voiture C'est votre enterrement En incarnant Michael, tuer une victime à moins de 25 m d'une issue ouverte Puriste En incarnant Michael, remporter une partie en utilisant uniquement le couteau de cuisine pour tuer Pelote d'épingles En incarnant Michael, tuer 15 victimes avec des armes de jet Évasion Terminer le chapitre du mode Scénario « S'échapper de Smith's Grove » La combinaison Terminer le chapitre du mode Scénario « La route vers Haddonfield » Le masque Terminer le chapitre du mode Scénario « Main Street » Il est revenu chez lui Terminer le chapitre du mode Scénario « De retour à la maison » Baby-sitters Terminer le chapitre du mode Scénario « Les baby-sitters » Dans l'ombre Terminer le chapitre du mode Scénario « Dans l'ombre » On ne peut pas tuer le croquemitaine En incarnant un civil, mettre Michael à terre à 5 reprises Naturel En incarnant un civil, toucher Michael en lançant des armes ou des objets à 10 reprises Témoin oculaire En incarnant un civil, réussir un appel très convaincant à 5 reprises Un excellent départ Remporter la victoire dans 10 parties Une touche personnelle En incarnant Michael, exécuter 5 victimes Convaincant En incarnant un civil, convaincre 25 civils de vous écouter Faux numéro En incarnant Michael, désactiver une cabine téléphonique pendant qu'un civil ou un habitant appelle la police En fait, c'était le cas En incarnant Laurie Strode, utiliser un couteau de poche pour échapper aux griffes de Michael Pardonnez-moi, je suis euh... Loomis Revenir dans une partie en tant que Dr Samuel Loomis Totalement Personnaliser votre carte de crédit Peur du noir En incarnant Michael, couper les lumières de 50 victimes Combat rapproché En incarnant Michael, exécuter une victime dans une cachette Prêt ou pas En incarnant Michael, sortir 10 victimes de leurs cachettes Aucun ami abandonné En incarnant un civil, sauver une cible spéciale ou un civil des griffes de Michael Déséquilibré En incarnant Michael, lancer un corps sur une personne pour la repousser

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween, qui est sorti le 8 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.