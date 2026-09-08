Halloween : La liste complète des trophées et des succès
le 08 septembre 2026 à 18h03
Disponible depuis le début du mois de septembre 2026, Halloween (ou Halloween: The Game) possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Dès lors, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre d'IllFonic doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ainsi, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès du jeu Halloween.
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La liste des trophées et succès d'Halloween
Pour décrocher le 100 % ou Platine d'Halloween, baptisé « La Forme », les joueurs et les joueuses doivent terminer les différents chapitres du mode Solo/Scénario, mais aussi réaliser des actions bien précises en multijoueur. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès d'Halloween :
|Trophée
|Action
|Le mal pur et simple
|En incarnant Michael, tuer 250 habitants de Haddonfield
|Collectionneur
|Trouver et récupérer tous les enregistrements de collection du mode Scénario
|Héroïque
|En incarnant un civil, aider 100 habitants à s'échapper
|Traqueur
|En incarnant Michael, traquer complètement 100 victimes
|Observateur naturel
|En incarnant Michael, traquer complètement une cible en vous tenant dans un buisson furtif
|Vengeance
|En incarnant Michael, tuer Loomis avec n'importe quelle exécution
|Minutieux
|Terminer tous les défis secondaires d'un chapitre du mode Scénario
|Ce n'est pas un homme
|En incarnant Michael, tuer une victime dans les 10 secondes après avoir quitté le Shape Jump
|Détermination
|Passer votre profil au niveau Prestige
|Casseur de citrouilles
|Détruire 50 citrouilles à Haddonfield
|Habitant de Haddonfield
|Terminer 50 parties multijoueurs
|La vitesse tue
|En incarnant Michael, arrêter et faire caler une voiture en se tenant devant
|Enfermez-le
|En incarnant Loomis, arrêter Michael pour mettre fin à la partie
|La fin
|Terminer le mode Scénario
|Abattoir
|En incarnant Michael, tuer 100 habitants de Haddonfield
|Le tueur parfait
|Obtenir un score parfait dans un chapitre du mode Scénario
|Deux fois plus héroïque
|En incarnant un civil, atteindre le niveau maximum avec 2 civils différents
|Se terrer
|En incarnant un civil, envoyer 50 habitants dans des cachettes
|Déchaîné
|En incarnant un civil, utiliser des coupe-boulons pour retirer 15 chaînes ou cadenas
|Main lourde
|En incarnant Michael, tuer 75 victimes avec une arme de mêlée à deux mains
|Rien de laissé au hasard
|Terminer n'importe quel livre de défis passifs à 100 %
|Mal improvisé
|En incarnant Michael, utiliser 10 exécutions contextuelles différentes
|Rite de passage
|En incarnant Michael, traquer un habitant jusqu'au niveau 3 et l'exécuter avec un couteau de cuisine
|Je lui ai tiré dessus 6 fois !
|En incarnant Loomis, abattre Michael en tirant les 6 coups de votre revolver
|J'ai trouvé la voiture !
|En incarnant un civil, s'échapper avec une voiture pleine d'habitants
|Évasion risquée
|En incarnant un civil, se saouler et s'échapper de la carte au volant de la voiture
|C'est votre enterrement
|En incarnant Michael, tuer une victime à moins de 25 m d'une issue ouverte
|Puriste
|En incarnant Michael, remporter une partie en utilisant uniquement le couteau de cuisine pour tuer
|Pelote d'épingles
|En incarnant Michael, tuer 15 victimes avec des armes de jet
|Évasion
|Terminer le chapitre du mode Scénario « S'échapper de Smith's Grove »
|La combinaison
|Terminer le chapitre du mode Scénario « La route vers Haddonfield »
|Le masque
|Terminer le chapitre du mode Scénario « Main Street »
|Il est revenu chez lui
|Terminer le chapitre du mode Scénario « De retour à la maison »
|Baby-sitters
|Terminer le chapitre du mode Scénario « Les baby-sitters »
|Dans l'ombre
|Terminer le chapitre du mode Scénario « Dans l'ombre »
|On ne peut pas tuer le croquemitaine
|En incarnant un civil, mettre Michael à terre à 5 reprises
|Naturel
|En incarnant un civil, toucher Michael en lançant des armes ou des objets à 10 reprises
|Témoin oculaire
|En incarnant un civil, réussir un appel très convaincant à 5 reprises
|Un excellent départ
|Remporter la victoire dans 10 parties
|Une touche personnelle
|En incarnant Michael, exécuter 5 victimes
|Convaincant
|En incarnant un civil, convaincre 25 civils de vous écouter
|Faux numéro
|En incarnant Michael, désactiver une cabine téléphonique pendant qu'un civil ou un habitant appelle la police
|En fait, c'était le cas
|En incarnant Laurie Strode, utiliser un couteau de poche pour échapper aux griffes de Michael
|Pardonnez-moi, je suis euh... Loomis
|Revenir dans une partie en tant que Dr Samuel Loomis
|Totalement
|Personnaliser votre carte de crédit
|Peur du noir
|En incarnant Michael, couper les lumières de 50 victimes
|Combat rapproché
|En incarnant Michael, exécuter une victime dans une cachette
|Prêt ou pas
|En incarnant Michael, sortir 10 victimes de leurs cachettes
|Aucun ami abandonné
|En incarnant un civil, sauver une cible spéciale ou un civil des griffes de Michael
|Déséquilibré
|En incarnant Michael, lancer un corps sur une personne pour la repousser
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Halloween, qui est sorti le 8 septembre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
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