Half-Life: Alyx permet à Valve de doubler les ventes du Valve Index

Annoncé contre toute attente durant le mois de novembre, Half-Life: Alyx a permis a Valve d'écouler deux fois plus de Valve Index lors du dernier trimestre de l'année.

À l'instar de nombreuses autres marques,, le casque qui a pour but de concurrencer Oculus, mais aussi avec la sortie prochaine d'. Ce dernier a été annoncé en novembre dernier, et même s'il est exclusivement disponible en VR, les joueurs ont pour la plupart été ravis de voir que la licence était de retour. D'ailleurs, comme le révèle SuperData durant le dernier trimestre de l'année 2019.En effet, disponible sur le marché depuis la fin du mois de juin 2019, celui-ci avait écoulé environ 46 000 exemplaires jusqu'à la fin du troisième trimestre, mais les chiffres ont drastiquement augmenté dans les trois mois qui ont suivi,. Half-Life: Alyx ayant été annoncé à la fin du mois de novembre, la corrélation est plus que probable.Toutefois, même sicomptabilité désormais 149 000 casques vendus, il est très loin de son concurrent le plus important, à savoir, qui a écoulé 317 000 unités, rien que pour la version Quest. Le classement est dominé par le, qui a vendu un total de 338 000 casques durant le dernier trimestre de l'année.Pour rappel,, par l’intermédiaire des casques Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, et Windows Mixed Reality. Prévu pour sortir durant le mois de mars, aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée, mais les développeurs ont indiqué que le développement était terminé . En attendant, nous rappelons qu' il est possible de jouer à la franchise gratuitement sur Steam