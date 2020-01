La franchise Half-Life gratuite sur Steam pour une durée limitée

L'arrivée de Half-Life: Alyx n'étant pas prévue avant de nombreuses semaines, Valve offre la possibilité aux joueurs de pouvoir s'essayer librement aux opus précédents de la licence.

Si nous vous disions qu'en ce moment sur Steam, vous avez la possibilité de jouer à chacun des épisodes de la saga Half-Life de manière totalement gratuite : vous y croiriez ? Et bien, sachez que c'est effectivement le cas puisque. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur les pages des jeux en questions et d'installer ceux qui vous intéressent. Ainsi, cette offre regroupe Half-Life premier du nom et ses deux extensions, Half-Life Source, ainsi que Half-Life 2 et ses deux extensions.Vous l'aurez compris, cette offre vise à faire patienter les fans de la saga avant la sortie de, un titre prévu pour mars 2020 en: une plateforme compatible avec les casques Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality. Pour rappel,, le tout en réalité virtuelle !Pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir un rapide aperçu du jeu, nous vous laissons admirer Half-Life: Alyx est doncet les casques de réalité virtuelle compatibles avec cette plateforme. Valve ne tardera pas à nous dévoiler de plus amples informations quant à cet opus.