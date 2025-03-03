Half-Life 3 est plus proche que jamais selon un nouveau leak

Nouvelle rumeur pour le supposé Half-Life 3, qui serait bel et bien vivant, et assez proche de sa sortie...

Valve continue de travailler sur Half-Life 3 en 2025

Une phase d'optimisation qui suggère une annonce prochaine

Un teasing qui alimente encore plus les rumeurs

Plus que jamais, il semble que Half-Life 3 pourrait enfin voir le jour. Ces derniers mois, les rumeurs autour du jeu se sont intensifiées. Alors qu'il était autrefois admis que Valve avait abandonné un nouvel opus de Half-Life il y a plus d'une décennie, plusieurs fuites récentes suggèrent que le projet est toujours en développement. Un nouveau leak en provenance de Valve laisse entendre que Half-Life 3 est en phase avancée de production.Découvert dans les métadonnées d'une mise à jour de Dota 2, autre jeu développé par Valve,. Ce détail est d'autant plus marquant qu'il prouve que le projet est toujours actif en 2025. L'insider Tyler McVicker rappelle que de nombreux projets chez Valve sont souvent abandonnés en début d'année, après la pause hivernale.Les informations suggèrent que les récentes améliorations portent sur l'optimisation, une phase qui intervient généralement en fin de cycle de production. Cela signifie que le gameplay, l'histoire et le design de Half-Life 3 pourraient être déjà finalisés. Tyler McVicker estime qu'une révélation officielle pourrait avoir lieu en 2025, avec une sortie potentielle en 2026.Il y a quelques semaines, un doubleur ayant déjà travaillé sur la franchise a teasé des « surprises inattendues » pour 2025. Si cette déclaration concerne bien Half-Life,Bien sûr, tant que Valve ne confirme pas officiellement Half-Life 3, il est préférable de rester prudent. Mais après 18 ans d'attente depuis Half-Life 2: Episode Two, ce leak pourrait bien être l'indice le plus crédible d'un retour imminent de la franchise culte.