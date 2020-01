De nouvelles informations ont été partagées pour Half-Life: Alyx, nous apprenant, entre autres, que le développement principal était terminé, ce qui limitait drastiquement le risque de report.

Alors que de nombreux titres ont été reportés ces derniers jours,, au grand dam des joueurs,, sauf incroyable retournement de situation.Lors d'un récent question-réponse organisé par Valve sur Reddit , le studio américain a affirmé que, et que les équipes de développement travaillaient sur. De plus, de nombreuses personnes travaillant chez Valve ont eu l'occasion de jouer au jeu, à plusieurs reprises, et le temps est à la correction des bugs encore présents, ce qui est en parfaite adéquation avec le calendrier.En outre, nous avons appris que, l'actrice l'ayant déjà doublé dans Half-Life 2, malheureusement, c'est une autre personne qui a été choisie, mais Valve ne ferme pas la porte à une future collaboration. Du côté des antagonistes,Finalement, comme les développeurs l'avaient déjà quelque peu indiqué, Half-Life: Alyx se voudra. Les armes pourront être tenues qu'à une seule main, laissant la possibilité de fouiller avec la deuxième. De ce fait, Valve tente d'aiguiser la curiosité des joueurs, et les pousser à visiter et fouiller les lieux. Une lampe de poche sera d'ailleurs à disposition, pour s'aventurer dans les endroits les plus sombres.Si aucuneprécise n'a encore été indiquée,. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez toujours visionner le trailer d'annonce ci-dessous.