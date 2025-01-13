Valve alimente les spéculations au sujet d'Half-Life 3 avec un projet mystère repéré sur Steam

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2025 à 18h29
Les bruits de couloir au sujet de Half-Life 3 sont nombreux, et chaque rumeur est sujette à interprétation. Valve pourrait même en jouer...
Valve alimente les spéculations au sujet d'Half-Life 3 avec un projet mystère repéré sur Steam
Les amoureux de la licence Half-Life sont à nouveau en ébullition après la découverte d'un mystérieux deuxième jeu répertorié sur la page Steam de Valve, aux côtés de Deadlock, son MOBA en développement. Pourtant, la prudence reste de mise : ce projet caché pourrait être bien moins excitant qu'un retour de Gordon Freeman.

Un jeu mystère qui pourrait être Half-Life 3 ou un simple bug ?

L'information provient de Reddit, où un utilisateur a remarqué la présence d'un second titre sous l'onglet « Sorties à venir » sur Steam. Contrairement à Deadlock, ce projet reste invisible, même avec les filtres désactivés. Naturellement, les fans de Half-Life y voient un possible indice sur l'avancement de Half-Life 3, alimenté par des rumeurs récentes et des tweets cryptiques de Mike Shapiro, doubleur de G-Man.

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Cependant, d'autres hypothèses émergent : certains utilisateurs pensent qu'il s'agit d'un bug ou d'un simple vestige d'une ancienne mise à jour. Par exemple, Valve a déjà répertorié des cartes-cadeaux Steam sous « Sorties à venir », malgré leur disponibilité depuis des années. Cela pourrait expliquer l'incohérence actuelle.

Un espoir toujours vivant pour Half-Life 3 ?

Si l'idée d'un Half-Life 3 continue de séduire, peu de preuves tangibles appuient cette hypothèse. Valve a récemment partagé des détails sur le développement annulé de Half-Life 2: Episode 3, révélant des concepts comme un « pistolet à glace » et un mode inspiré de Silver Surfer. Gabe Newell a admis être bloqué sur la direction à prendre pour un nouvel opus, affirmant que Valve n'engagera pas un tel projet sans une innovation technologique majeure, à l'image de la VR pour Half-Life: Alyx.

En attendant une confirmation ou un démenti de Valve, les joueurs devront se contenter de leur imagination et des projets déjà annoncés comme Deadlock. Half-Life 3, quant à lui, reste une légende... pour l'instant.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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