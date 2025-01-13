Valve alimente les spéculations au sujet d'Half-Life 3 avec un projet mystère repéré sur Steam

Les bruits de couloir au sujet de Half-Life 3 sont nombreux, et chaque rumeur est sujette à interprétation. Valve pourrait même en jouer...
Les amoureux de la licence Half-Life sont à nouveau en ébullition après la découverte d'un mystérieux deuxième jeu répertorié sur la page Steam de Valve, aux côtés de Deadlock
, son MOBA en développement. Pourtant, la prudence reste de mise : ce projet caché pourrait être bien moins excitant qu'un retour de Gordon Freeman
.
Un jeu mystère qui pourrait être Half-Life 3 ou un simple bug ?
L'information provient de Reddit, où un utilisateur a remarqué la présence d'un second titre sous l'onglet « Sorties à venir » sur Steam. Contrairement à Deadlock, ce projet reste invisible, même avec les filtres désactivés. Naturellement, les fans de Half-Life y voient un possible indice sur l'avancement de Half-Life 3
, alimenté par des rumeurs récentes
et des tweets cryptiques de Mike Shapiro, doubleur de G-Man.
I could be onto nothing here but is this new?
byu/Relevant_Basis5444 invalve
Cependant, d'autres hypothèses émergent : certains utilisateurs pensent qu'il s'agit d'un bug ou d'un simple vestige d'une ancienne mise à jour
. Par exemple, Valve a déjà répertorié des cartes-cadeaux Steam sous « Sorties à venir », malgré leur disponibilité depuis des années. Cela pourrait expliquer l'incohérence actuelle.
Un espoir toujours vivant pour Half-Life 3 ?
Si l'idée d'un Half-Life 3 continue de séduire, peu de preuves tangibles appuient cette hypothèse. Valve a récemment partagé des détails sur le développement annulé de Half-Life 2: Episode 3, révélant des concepts comme un « pistolet à glace » et un mode inspiré de Silver Surfer. Gabe Newell a admis être bloqué sur la direction à prendre pour un nouvel opus, affirmant que Valve n'engagera pas un tel projet sans une innovation technologique majeure, à l'image de la VR pour Half-Life: Alyx
.
En attendant une confirmation ou un démenti de Valve, les joueurs devront se contenter de leur imagination et des projets déjà annoncés comme Deadlock. Half-Life 3, quant à lui, reste une légende... pour l'instant.
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