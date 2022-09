Valve : Plusieurs jeux sont bien en développement

Nous aimons ce monde et nous voulons continuer à explorer l'univers Half-Life. La réponse courte est « oui ». Half-Life: Alyx est le signe que Valve a plus à dire sur ce monde.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Valve était l'un des développeurs et éditeurs les plus importants du marché, notamment sur PC, proposant des jeux devenus iconiques. Mentionnons, par exemple, Counter-Strike, Half-Life ou encore Portal, qui sont, plus d'une dizaine d'années après leur sortie, encore très appréciés.Il y a quelques mois, la marque avait affirmé travailler sur plusieurs jeux , sans que de nouvelles informations soient données. En ce début de mois de septembre, par la voix de Greg Coomer dans une interview avec Famitsu . Nous n'avons aucun chiffre, aucun nom ni quoi que ce soit d'intéressant sur les projets en cours, mais la société travaille sur plusieurs choses.« Valve a beaucoup de jeux en développement. Nous allons continuer à sortir des jeux » a notamment déclaré le producteur et designer. Il explique que les jeux sont « très importants » et qu'une grande partie des employés sont actuellement concernés par le développement des jeux. Ce dernier n'a malheureusement pas donné d'informations sur le nombre de projets ou sur les licences concernées, si ce n'est queNous avons donc de fortes chances de voir Half-Life revenir, un jour, sur le devant de la scène. Peut-être sur PC, cette fois-ci ? Dans tous les cas, Valve nous en dira plus en temps voulu, mais le studio travaille bel et bien sur son futur, après avoir laissé de côté les jeux vidéo pendant quelques années, et s'être concentré sur le matériel, avec le Valve Index (casque VR) et le Steam Deck.