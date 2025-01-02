Half-Life 3 serait bien réel, enfin l'année de sa sortie ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 15h38
Après une longue période de spéculations et de rumeurs, les choses semblent se concrétiser pour le futur jeu solo Half-Life, qui devrait reprendre la suite de l'histoire.
Half-Life 3 serait bien réel, enfin l'année de sa sortie ?
Dix-sept ans après le cliffhanger laissé par Half-Life 2: Episode 2, il semblerait que Valve soit enfin prêt à répondre aux attentes de la communauté avec un véritable Half-Life 3. Selon un rapport récent, le jeu serait en phase de tests et une révélation officielle pourrait arriver dans peu de temps.

Des tests avancés pour un retour très attendu

L'information provient de Gabe Follower, un dataminer et insider bien connu dans la communauté Valve (il a notamment livré quelques informations en avance sur CS2), qui affirme que Half-Life 3 est non seulement en développement actif, mais aussi en phase de playtest. Ces tests impliqueraient non seulement l'équipe interne de Valve, mais aussi des proches des développeurs pour obtenir un regard extérieur.

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Des indices supplémentaires viennent renforcer cette hypothèse : Valve aurait récemment recruté plusieurs développeurs, dont certains vétérans ayant travaillé sur Half-Life et Left 4 Dead.

Un projet gardé sous haute surveillance

Il y a peu, une fuite liée à un mystérieux projet baptisé « White Sands » avait également ravivé les spéculations. Ce projet, mentionné par un acteur avant d'être rapidement retiré de son site, serait un titre en développement chez Valve, alimentant davantage l'idée que Half-Life 3 est bien réel.

Des espoirs qui initialement ont repris avec la sortie de Half-Life: Alyx en 2020, qui n'était jouable qu'en VR. Mais la communauté a vu dans ce projet l'amour de Valve dans la franchise, et un potentiel test avant de la relancer pour de bon, très probablement en 2025, au moins pour la révélation.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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