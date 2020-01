Half-Life: Alyx : Date de sortie, trailer, tout savoir sur le prochain opus

Date de sortie, trailer, histoire : retrouvez dans notre article toutes les informations et détails à savoir en amont de la sortie d'Half-Life: Alyx.

L'histoire d'Half-Life: Alyx

Un jeu conçu pour la VR

Sur quelles plateformes Half-Life: Alyx sera disponible ?

Trailer et date de sortie d'Half-Life: Alyx

a annoncé le retour de la série, seulement, au grand dam des fans de la première heure, le prochain titre sera exclusivement disponible en VR. Néanmoins, le studio compte bien frapper un grand coup en profitant de la renommée de la licence pour faire une entrée fracassante dans la réalité virtuelle, tout en essayant d'écouler un maximum de, son casque VR.C'est l'une des premières informations qui a été partagée suite à l'officialisation d', l'histoire et la temporalité. Ainsi, l'intrigue prendra place entre le premier épisode de la licence, et le deuxième, juste après la défaite de la Guerre des Sept Heures. Comme le nom du jeu le présage, nous incarnerons, qui sera accompagnée de son père,. La mission des deux personnages sera d'organiser le préambule de la résistance contre l'occupation de la Terre par le terrible et puissant Cartel.Clandestins,etont poursuivi leur objectif et ont continué leurs recherches pour créer des outils précieux qui serviront aux humains les plus courageux dans leur lutte contre le Cartel. Vous en apprendrez chaque jour davantage sur votre ennemi, dans le but de découvrir son talon d'Achille et le terrasser.Si l'on en croit les propos de Valve,a été spécialement développé pour la réalité virtuelle, et ne devrait donc pas voir le jour sur PC en version « normale ». L'environnement VR a été adapté, et les joueurs devraient être en immersion totale avec la possibilité de fouiller chaque étagère ou encore de lancer la quasi-totalité des objets. Phil Spencer a d'ailleurs eu la possibilité de s'y essayer, et l'a qualifié d'incroyable . De plus, en comparaison aux autres jeux VR,sera doté d'une durée de vie relativement longue, puisqu' elle est estimée à une quinzaine d'heures Si pour le momenta été annoncé sur PC et compatible avec les casques Oculus Rift, HTC Vive ou encore Windows Mixed Reality, sans oublier le Valve Index, les rumeurs indiquent qu' une sortie sur PlayStation, par l'intermédiaire du PS VR, n'est pas à exclure . Si tel est le cas,et Sony nous en dirons plus dans les mois à venir. Cependant,sera entièrement solo, et ne devrait, en aucun cas, proposer d'expérience multijoueur Pour le moment, aucuneprécise n'a été communiquée concernant, toutefois, la fenêtre de lancement est prévue pour. Il ne faudra donc pas patienter très longtemps avant de pouvoir tester ce nouvel opus, qui s'annonce très immersif.