Un joueur malade pourra jouer à GTA 6 avant tout le monde

L'attente autour de GTA 6 est immense, mais pour certains, elle est une course contre la montre vitale. Un développeur d'Ubisoft a ému la toile en demandant à Rockstar de réaliser le dernier souhait d'un proche malade. L'histoire semble connaître un dénouement heureux.
L'industrie du jeu vidéo est souvent critiquée pour ses pratiques commerciales ou ses reports incessants, mais elle sait aussi faire preuve d'une humanité bouleversante lorsque les circonstances l'exigent
. C'est le cas aujourd'hui avec une histoire qui touche directement le jeu le plus attendu de la décennie, Grand Theft Auto VI
. Alors que le monde entier patiente jusqu'en novembre 2026, un fan atteint d'un cancer en phase terminale a vu son destin croiser celui de Rockstar Games d'une manière inattendue.
Une course contre la montre pour un passionné
Tout a commencé par un message sur LinkedIn, posté par Anthony Armstrong
, un développeur travaillant chez Ubisoft. Ce dernier a lancé un appel à l'aide poignant pour un membre de sa famille, diagnostiqué avec un cancer agressif ne lui laissant qu'une espérance de vie de six à douze mois. Face à ce pronostic sombre, la probabilité que ce fan puisse découvrir le prochain titre de Rockstar lors de sa sortie officielle devenait malheureusement infime.
Dans son message, Anthony Armstrong expliquait avec émotion la situation :
La raison pour laquelle je vous contacte est qu'il est un grand fan de GTA et, avec cette dernière mise à jour médicale, il ne sera peut-être pas là assez longtemps pour voir le lancement de GTA 6. Dans le meilleur des cas, il nous quittera le mois même de sa sortie.
L'objectif était simple mais ambitieux : permettre à ce proche de « vivre l'expérience du jeu avant de partir »
. Une demande qui, compte tenu de la culture du secret légendaire entourant Rockstar Games, semblait difficile à satisfaire.
La réponse discrète de Take-Two
Contre toute attente, la magie des réseaux professionnels et la solidarité de l'industrie ont opéré. Une mise à jour du post, désormais supprimé, indiquait que Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive (la maison mère de Rockstar), avait personnellement pris contact pour mettre la famille en relation avec les développeurs.
Le dénouement semble positif, comme l'a confirmé Anthony Armstrong avant de retirer sa publication, probablement pour respecter un NDA :
Nous leur avons parlé aujourd'hui et avons reçu d'excellentes nouvelles. C'est tout ce que je peux vraiment dire, mais merci à tous du fond du cœur.
Cette suppression rapide suggère que Rockstar a accepté d'ouvrir ses portes, ou du moins de fournir une version jouable anticipée
, tout en verrouillant l'information pour éviter toute fuite sur le contenu du jeu.
Une tradition de bienveillance chez Rockstar
Si Rockstar Games est réputé pour son silence radio et sa communication millimétrée, le studio n'en est pas à son coup d'essai en matière de gestes humanitaires. Il y a quelques années, une situation similaire s'était produite avant la sortie de Red Dead Redemption 2
. Un joueur en fin de vie avait pu découvrir les aventures d'Arthur Morgan avant le reste du monde, grâce à la clémence du studio
.
Ce type d'initiative, bien que rare, tend à se démocratiser auprès des grands éditeurs. En 2024, Gearbox Software avait invité un fan atteint d'un cancer à jouer à Borderlands 4 en avant-première
, lui offrant un moment d'évasion inestimable. Ces actions rappellent que derrière les milliards de dollars et les stratégies marketing, il reste des êtres humains capables d'empathie pour leur communauté.
Pour le moment, la sortie de GTA 6 est programmée pour le 19 novembre 2026.
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