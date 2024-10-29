Borderlands 4 : Un magnifique cadeau fait à un fan atteint d'un cancer

Alors qu'il ne doit sortir que courant 2025, un joueur souffrant d'un cancer de stade 4 va pouvoir découvrir Borderlands 4 en avant-première grâce à la communauté Reddit.
Si les jeux vidéo peuvent transmettre des émotions et créer des liens avec des anonymes du monde entier, ils peuvent fédérer, rassembler et aider certaines personnes à vivre l'impossible. Parmi ces histoires aussi touchantes qu'inspirantes figure celle de Caleb McAlpine. Âgé de 37 ans, ce vétéran de l'armée est un grand fan de la saga Borderlands depuis le premier opus de la licence. Mais il souffre également d'un cancer généralisé de stade 4
. Malgré son traitement, les médecins ont estimé qu'il lui restait entre 7 et 24 mois à vivre. Or, un retard de développement pourrait l'empêcher de voir la sortie de Borderlands 4
.
Une découverte exclusive de Borderlands 4 prévue pour le mois de novembre
Comme une bouteille à la mer, Caleb poste donc un message sur la page Reddit dédiée à Borderlands 3.
Il partage son histoire et demande à la communauté s'ils ont des contacts au sein de Gearbox ou un moyen de voir Borderlands 4 tant qu'il le peut. Rapidement, les utilisateurs Reddit se mobilisent pour concrétiser son souhait.
En plus d'avoir multiplié les dons de la campagne GoFundMe permettant de régler ses frais médicaux, l'histoire de Caleb McAlpine a atteint le siège de Gearbox.
Son directeur, Randy Pitchford, a d'ailleurs récemment contacté Caleb pour lui annoncer une très bonne nouvelle. Courant novembre, il aura l'occasion de se rendre au siège social de Gearbox, au Texas.
Lors de cette visite exceptionnelle, le vétéran pourra également découvrir Borderlands 4, même s'il est toujours en cours de développement.
Contacté par mail par la rédaction de Gamesradar+
Une première liée à Borderlands 4 et un nouveau souhait exaucé par Gearbox
, Caleb McAlpine a déclaré ne pas s'attendre à une telle exposition. « J'ai reçu des milliers de notifications et de streamers dont j'ai regardé les vidéos, qui ont commenté l'affaire. Lorsque j'ai reçu un e-mail de Randy, je n'arrivais pas à y croire. C'était impressionnant de voir le PDG de Gearbox m'envoyer un e-mail pour me dire qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider. Pour être honnête, j'ai été stupéfait. Dans le bon sens du terme. Je ne m'attendais pas à une telle chose. Pour être honnête, j'ai presque eu l'impression de rêver
».
Ce n'est pas la première fois que Gearbox met tout en œuvre pour donner le sourire aux fans souffrant de graves problèmes de santé.
Si Caleb ignorait tout de ces belles histoires avant cet événement, il souligne à quel point il est bouleversé par cet élan de soutien et de générosité de la part de Gearbox et d'anonymes du monde entier
. Souhaitons lui de profiter de ce merveilleux cadeau avant l'heure et de partager avec les développeurs de Gearbox sa passion pour la saga Borderlands.
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