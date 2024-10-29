Borderlands 4 : Un magnifique cadeau fait à un fan atteint d'un cancer

Borderlands 4 : Gearbox nous explique pourquoi FL4K fait son grand retour dans le DLC Story Pack 2

Figure incontournable de la franchise, le Chasseur d'Arche FL4K s'apprête à signer son grand retour dans le Story Pack 2. Dans une interview exclusive qui nous a été accordée, les développeurs de Gearbox nous expliquent les raisons de ce choix et le nouveau rôle narratif qu'occupera le Robot Traqueur.