Take-Two licencie le chef de son département IA

L'éditeur de GTA 6 vient de licencier le responsable de son département intelligence artificielle ainsi qu'une partie de son équipe. Une décision inattendue qui interroge sur la stratégie de l'entreprise américaine concernant l'avenir du développement de ses futurs jeux.
L'industrie du jeu vidéo traverse une période de restructuration complexe et Take-Two Interactive n'y fait pas exception. L'entreprise qui chapeaute Rockstar Games, le célèbre studio derrière le très attendu Grand Theft Auto VI
, vient de procéder à une coupe sévère au sein de son département dédié à l'intelligence artificielle. Cette décision intervient alors que le secteur tout entier s'interroge sur la place de ces nouvelles technologies dans la production de titres majeurs.
Une équipe dédiée à l'innovation remerciée
C'est par le biais du réseau professionnel LinkedIn
que la nouvelle a été rendue publique. Luke Dicken, qui occupait le poste de responsable de l'intelligence artificielle chez Take-Two, a annoncé la fin de son contrat
ainsi que le licenciement d'une partie de ses collaborateurs. Une annonce brutale pour une division qui travaillait depuis plusieurs années sur des outils de pointe.
C'est vraiment décevant de devoir vous annoncer que mon aventure chez T2, ainsi que celle de mon équipe, est arrivée à son terme.
L'ancien responsable a tenu à souligner l'expertise de ses anciens collègues, précisant qu'ils développaient des technologies avancées pour soutenir la création de jeux depuis près de sept ans. Selon lui, cette équipe savait parfaitement allier innovation et approches inédites pour accompagner les créateurs tout au long du processus de développement
. D'après les informations rapportées par plusieurs médias spécialisés, une grande partie de ce groupe provenait du département IA de Zynga, racheté par l'éditeur en 2022 pour un montant record de plus de douze milliards de dollars.
Un paradoxe technologique assumé par la direction
Malgré ce coup d'arrêt porté à l'équipe de Luke Dicken, Take-Two Interactive est loin de tourner le dos à l'intelligence artificielle
. Strauss Zelnick, le président directeur général de l'entreprise, a récemment affirmé que l'éditeur adoptait activement ces nouveaux outils. Des centaines de projets pilotes seraient d'ailleurs en cours de déploiement au sein des différents studios du groupe.
L'objectif affiché par la firme américaine reste l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité globale du développement
. En automatisant les tâches les plus répétitives, la direction espère soulager ses équipes tout en maximisant la rentabilité de ses productions. Cette vision purement pragmatique suscite toutefois de vives inquiétudes chez les joueurs, qui redoutent une perte d'authenticité dans leurs futures expériences vidéoludiques.
La création humaine reste au centre des priorités
Conscient des craintes générées par l'émergence de l'intelligence artificielle générative, Strauss Zelnick a tenu à clarifier la position de son entreprise. Le mois dernier, il a publiquement pris ses distances avec des technologies de création automatisée, refusant de céder aux sirènes des investisseurs qui imaginent déjà la production de jeux à gros budget sans intervention humaine
.
Le dirigeant a notamment affirmé qu'une intelligence artificielle ne pourrait jamais concevoir seule un chef d'œuvre de la trempe de GTA 6. Une déclaration qui vise à rassurer les joueurs ainsi que les développeurs du monde entier. Si la machine peut assister et accélérer certains processus techniques, le génie créatif, la narration et l'âme d'une œuvre interactive demeureront, selon Take-Two, le monopole exclusif du talent humain
.
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