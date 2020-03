Rockstar serait-il en train de teaser son prochain jeu ?

La firme étoilée a ajouté de nouvelles images accompagnées par des légendes énigmatiques sur son site internet, pouvant laisser penser les prémices d'un teasing.

Même si Red Dead Redemption 2 est sorti sur consoles à la fin de l'année 2018 et que son portage PC a vu le jour en novembre de l'année suivante, de nombreux membres de la communauté deattendent impatiemment des nouvelles quant à leur projet suivant. Si pour le moment aucun détail n'a été révélé,Toutefois, il semblerait que les choses bougent légèrement du côté de la firme étoilée, et qu'. Depuis peu, le site rockstargames.com a été revu, et de nouvelles images peuvent être visibles (voir ci-dessous). De plus, sur l'une d'entre elles se trouvent les ensembles de mots suivants : Killing dreams, Murdering hope, Fighting the righteous, Bullying the weak (Tuer les rêves. Assassiner l’espoir. Combattre les justes. Intimider les faibles).Certains estiment qu'il s'agit ici d', qui a bel et bien été en développement, mais Rockstar semble avoir depuis abandonné le projet . L’hypothèse la plus juste serait que, puisque le dernier opus de la licence est sorti en 2013, mais nous ne savons pas si celui-ci est en cours de développement, malgré les nombreuses rumeurs à son sujet,La chose la plus probable, si ces deux images ont bien pour but de teaser les joueurs,, les deux étant très populaires et le studio souhaitant les soutenir sur le long terme. Il est également possible que ces deux images aient été mises sur le site sans arrière-pensées, auquel cas la communauté spécule et cherche des indices en vain.