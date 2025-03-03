Rockstar s'agrandit avec un nouveau studio… Un impact sur GTA 6 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 mars 2025 à 16h33
Une nouvelle société vient renforcer l'éco-système de Rockstar, avec le rachat de Video Games Deluxe.
Rockstar s'agrandit avec un nouveau studio… Un impact sur GTA 6 ?
Rockstar Games a officialisé l'acquisition de Video Games Deluxe, studio basé à Sydney, qui sera désormais connu sous le nom de Rockstar Australia.

Une collaboration de longue date qui se transforme en acquisition

Video Games Deluxe et Rockstar Games travaillent ensemble depuis plusieurs années. Le studio australien a contribué au développement de plusieurs titres phares de Rockstar, notamment les rééditions de L.A. Noire en 2017, la version VR du jeu, ainsi que les récentes améliorations de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur iOS, Android, Netflix et consoles modernes.

Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar Games, a exprimé son enthousiasme quant à cette acquisition :
Après avoir collaboré étroitement pendant de nombreuses années, nous sommes ravis d'accueillir Video Games Deluxe dans la famille Rockstar sous le nom de Rockstar Australia.
Cette acquisition renforce les liens entre les deux entités, qui partagent une histoire commune remontant à Team Bondi, l'ancien studio fondé par Brendan McNamara, créateur de L.A. Noire.

voiture

Une nouvelle étape pour Brendan McNamara et son équipe

Brendan McNamara, fondateur de Video Games Deluxe, a également réagi à l'annonce :
C'est un honneur de travailler avec Rockstar Games depuis plus de dix ans. Nous sommes ravis de rejoindre officiellement Rockstar et de continuer à œuvrer pour créer les meilleurs jeux possible.

Quelle place pour Rockstar Australia dans les futurs projets ?

Si les détails du montant de l'acquisition n'ont pas été divulgués, cette annonce laisse entrevoir de nouvelles ambitions pour Rockstar en Australie. Avec l'arrivée de GTA 6 en 2025, et les récents efforts de Rockstar pour optimiser ses anciens titres sur plusieurs plateformes, il est probable que Rockstar Australia joue un rôle clé dans l'amélioration et le portage de jeux existants, voire le développement de nouveaux projets.

Reste à voir quelles seront les prochaines missions du studio sous cette nouvelle bannière. Et nous devrions en savoir plus assez vite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

GTA 6 promet une satire de la société encore plus provocatrice

La campagne promotionnelle de Grand Theft Auto 6 s'accélère avec de nouvelles révélations. Rockstar Games promet une satire sociale encore plus mordante et démesurée que dans les épisodes précédents.
Rockstar promet que Lucia sera au niveau d'Arthur Morgan dans GTA 6
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

Rockstar promet que Lucia sera au niveau d'Arthur Morgan dans GTA 6

Lucia, la nouvelle protagoniste de Grand Theft Auto 6, est appelée à marquer l'histoire du jeu vidéo. Selon les scénaristes de Rockstar Games, cette héroïne posséderait une profondeur d'écriture telle qu'elle pourrait rivaliser avec les figures les plus emblématiques du studio.
GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations
Grand Theft Auto VI 05 octobre 2026

GTA 6 sera le jeu le plus adulte de la série, entre drogue, sexe et mutilations

Les récents rapports de classification confirment que Grand Theft Auto 6 repoussera toutes les limites de l'industrie. Avec une évaluation stricte, le prochain titre de Rockstar Games s'annonce comme l'expérience la plus brutale, explicite et mature jamais créée pour la célèbre franchise.

commentaire (0)