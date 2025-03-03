Rockstar s'agrandit avec un nouveau studio… Un impact sur GTA 6 ?

Une nouvelle société vient renforcer l'éco-système de Rockstar, avec le rachat de Video Games Deluxe.
Rockstar Games a officialisé l'acquisition de Video Games Deluxe, studio basé à Sydney
, qui sera désormais connu sous le nom de Rockstar Australia
.
Une collaboration de longue date qui se transforme en acquisition
Video Games Deluxe et Rockstar Games travaillent ensemble depuis plusieurs années
. Le studio australien a contribué au développement de plusieurs titres phares de Rockstar, notamment les rééditions de L.A. Noire en 2017, la version VR du jeu, ainsi que les récentes améliorations de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur iOS, Android, Netflix et consoles modernes.
Jennifer Kolbe, responsable de l'édition chez Rockstar Games, a exprimé son enthousiasme quant à cette acquisition :
Après avoir collaboré étroitement pendant de nombreuses années, nous sommes ravis d'accueillir Video Games Deluxe dans la famille Rockstar sous le nom de Rockstar Australia.
Cette acquisition renforce les liens entre les deux entités, qui partagent une histoire commune remontant à Team Bondi, l'ancien studio fondé par Brendan McNamara, créateur de L.A. Noire.
Une nouvelle étape pour Brendan McNamara et son équipe
Brendan McNamara, fondateur de Video Games Deluxe, a également réagi à l'annonce :
C'est un honneur de travailler avec Rockstar Games depuis plus de dix ans. Nous sommes ravis de rejoindre officiellement Rockstar et de continuer à œuvrer pour créer les meilleurs jeux possible.
Quelle place pour Rockstar Australia dans les futurs projets ?
Si les détails du montant de l'acquisition n'ont pas été divulgués, cette annonce laisse entrevoir de nouvelles ambitions pour Rockstar en Australie
. Avec l'arrivée de GTA 6
en 2025, et les récents efforts de Rockstar pour optimiser ses anciens titres sur plusieurs plateformes, il est probable que Rockstar Australia joue un rôle clé dans l'amélioration et le portage de jeux existants, voire le développement de nouveaux projets
.
Reste à voir quelles seront les prochaines missions du studio sous cette nouvelle bannière. Et nous devrions en savoir plus assez vite.
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