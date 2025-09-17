Rockstar prépare l'arrivée de GTA 6 et met à jour son launcher



le 17 septembre 2025 à 16h24 Publié par Florian Lelong le 17 septembre 2025 à 16h24

Rockstar Games vient de déployer une mise à jour majeure pour son launcher PC, apportant une fonctionnalité que de nombreux joueurs réclamaient depuis longtemps. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir le launcher par défaut pour chacun de leurs jeux, qu'il s'agisse de Steam, de l'Epic Games Store ou du launcher Rockstar lui-même. Une avancée qui devrait ravir les fans de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, habitués à jongler entre plusieurs plateformes.