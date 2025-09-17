Rockstar prépare l'arrivée de GTA 6 et met à jour son launcher

Rockstar Games vient de déployer une mise à jour majeure pour son launcher PC, apportant une fonctionnalité que de nombreux joueurs réclamaient depuis longtemps. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir le launcher par défaut pour chacun de leurs jeux, qu'il s'agisse de Steam, de l'Epic Games Store ou du launcher Rockstar lui-même. Une avancée qui devrait ravir les fans de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, habitués à jongler entre plusieurs plateformes.
Un choix enfin laissé aux joueurs
Le Rockstar Games Launch
, lancé pour concurrencer Steam et conserver une part plus importante des ventes, avait jusqu'ici la réputation d'être une contrainte
. Comme Ubisoft Connect ou Battle.net, il était souvent perçu comme une étape superflue par la communauté PC
. Avec cette mise à jour, Rockstar offre un confort inédit
: les joueurs possédant plusieurs copies d'un même titre peuvent désormais définir, jeu par jeu, la plateforme qu'ils souhaitent lancer en priorité.
Un exemple concret : un joueur qui possède Red Dead Redemption 2 sur Steam et sur le launcher Rockstar peut décider de ne plus passer par l'interface maison et d'ouvrir directement la version Steam. C'est un gain de temps et surtout une manière d'éviter les doublons ou les mauvaises surprises lors du lancement d'une partie.
Une meilleure intégration avec Discord
En parallèle de ce changement, Rockstar a renforcé son intégration avec Discord grâce à l'arrivée du système Rich Presence
. Concrètement, cela permet d'afficher sur le profil Discord de l'utilisateur des informations détaillées sur le jeu en cours, comme c'est déjà le cas pour d'autres titres populaires. Pour l'activer, rien de plus simple, rendez-vous dans les « Paramètres
» de votre launcher Rockstar Games puis cochez la case « Rich Presence Discord
».
Plusieurs jeux de Rockstar bénéficient déjà de ce support, notamment Grand Theft Auto V (versions Originale et Améliorée), GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, mais aussi des classiques comme Max Payne 3 et L.A. Noire. Même si la liste n'est pas exhaustive, cela représente une avancée appréciée par ceux qui aiment partager leurs sessions de jeu en ligne.
Un contexte marqué par l'attente de GTA 6
Ces améliorations ne tombent pas par hasard. Beaucoup y voient une façon pour Rockstar de préparer le terrain en vue de la sortie de Grand Theft Auto VI
, annoncée comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo. Prévu initialement pour l'automne 2025, le titre a été repoussé au 26 mai 2026 afin de bénéficier de plus de temps de développement et de répondre aux attentes colossales de la communauté.
En attendant, cette mise à jour du launcher témoigne de la volonté de Rockstar de peaufiner ses outils et de renforcer son écosystème
. Une manière de montrer que le studio n'oublie pas ses millions de joueurs PC, tout en consolidant les bases pour accueillir sereinement l'arrivée de son futur mastodonte.
commentaire (1)
GTA 6, ça va être... MONUMENTAL !