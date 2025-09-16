GTA 6 : Le jeu encore repoussé ? Une rumeur inquiète la communauté

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 16 septembre 2025 à 14h10
L'attente autour de Grand Theft Auto VI est immense, et chaque nouvelle rumeur suffit à mettre la communauté en ébullition. Alors que Rockstar promet déjà « le plus grand lancement de jeu vidéo de tous les temps », certains bruits de couloir évoquent une nouvelle mauvaise nouvelle pour les joueurs.
GTA 6 : Le jeu encore repoussé ? Une rumeur inquiète la communauté

Une sortie prévue pour mai 2026 déjà remise en question

Initialement attendu à l'automne 2025, Grand Theft Auto VI avait déjà été repoussé à mai 2026. Rockstar avait tenté de compenser cette déception en dévoilant de nombreux visuels et une nouvelle bande-annonce, renforçant la confiance des fans quant à la tenue de cette nouvelle date. Pourtant, selon plusieurs insiders, l'optimisme pourrait être de courte durée.

Le journaliste Tom Henderson, connu pour la fiabilité de ses informations, estime que la sortie au printemps est peu probable. Il évoque des « rumeurs internes » laissant planer le doute sur le calendrier.

Sans confirmer de manière catégorique un report, il estime néanmoins que le jeu aurait plus de chances de voir le jour en octobre 2026, une période stratégique pour profiter des ventes des fêtes de fin d'année.

Une annonce possible dès novembre

Toujours selon Henderson, si Rockstar et Take-Two doivent officialiser un décalage, cela pourrait se produire en novembre, lors du prochain appel aux investisseurs. Une telle annonce provoquerait inévitablement une vague de frustration dans la communauté, déjà éprouvée par les multiples attentes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si un nouveau retard serait difficile à encaisser pour les fans, il faut rappeler que Rockstar a souvent choisi la patience et la qualité avant tout. Les précédents épisodes de la saga en témoignent : chaque sortie a redéfini les standards du jeu en monde ouvert.

Chargement du sondage...

0 votant

Le risque de voir GTA 6 échapper à 2026 reste minime, mais un décalage de quelques mois semble désormais envisageable.

Une sortie cruciale pour Rockstar et Take-Two

Pour l'instant, Grand Theft Auto VI est officiellement attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une version PC encore à l'état de rumeur. Compte tenu de l'investissement colossal et de l'attente mondiale, il paraît peu probable que le titre soit repoussé à une année ultérieure.

Les enjeux financiers pour Take-Two sont tels qu'un lancement en 2026 semble incontournable.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 29 juin 2026

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.
Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6
Grand Theft Auto VI 26 juin 2026

Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.
Précommande GTA 6 : Prix, bonus, éditions et tout ce qu'il faut savoir
Grand Theft Auto VI 25 juin 2026

Précommande GTA 6 : Prix, bonus, éditions et tout ce qu'il faut savoir

Rockstar Games vient d'ouvrir les précommandes de GTA 6, pour ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo. Éditions disponibles, bonus exclusifs, astuces pour payer moins cher et spécificités des versions physiques : découvrez notre guide complet pour ne rien manquer.

commentaire (0)