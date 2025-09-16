GTA 6 : Le jeu encore repoussé ? Une rumeur inquiète la communauté

L'attente autour de Grand Theft Auto VI est immense, et chaque nouvelle rumeur suffit à mettre la communauté en ébullition. Alors que Rockstar promet déjà « le plus grand lancement de jeu vidéo de tous les temps », certains bruits de couloir évoquent une nouvelle mauvaise nouvelle pour les joueurs.

Une sortie prévue pour mai 2026 déjà remise en question

Initialement attendu à l'automne 2025, Grand Theft Auto VI avait déjà été repoussé à mai 2026. Rockstar avait tenté de compenser cette déception en dévoilant de nombreux visuels et une nouvelle bande-annonce, renforçant la confiance des fans quant à la tenue de cette nouvelle date. Pourtant, selon plusieurs insiders, l'optimisme pourrait être de courte durée.



Le journaliste Tom Henderson, connu pour la fiabilité de ses informations, estime que la sortie au printemps est peu probable. Il évoque des « rumeurs internes » laissant planer le doute sur le calendrier.

Insider Tom Henderson is hearing rumblings suggesting that GTA 6 won't release in May 2026.



He believes it will be delayed again to October 2026. pic.twitter.com/mHWOoPHjp7 — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) September 14, 2025

Une annonce possible dès novembre

















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Une sortie cruciale pour Rockstar et Take-Two

Sans confirmer de manière catégorique un report,, une période stratégique pour profiter des ventes des fêtes de fin d'année.Toujours selon Henderson,, lors du prochain appel aux investisseurs. Une telle annonce provoquerait inévitablement une vague de frustration dans la communauté, déjà éprouvée par les multiples attentes.Si un nouveau retard serait difficile à encaisser pour les fans,. Les précédents épisodes de la saga en témoignent : chaque sortie a redéfini les standards du jeu en monde ouvert., mais un décalage de quelques mois semble désormais envisageable.

Pour l'instant, Grand Theft Auto VI est officiellement attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une version PC encore à l'état de rumeur. Compte tenu de l'investissement colossal et de l'attente mondiale, il paraît peu probable que le titre soit repoussé à une année ultérieure.

Les enjeux financiers pour Take-Two sont tels qu'un lancement en 2026 semble incontournable.