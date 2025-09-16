GTA 6 : Le jeu encore repoussé ? Une rumeur inquiète la communauté
le 16 septembre 2025 à 14h10
Une sortie prévue pour mai 2026 déjà remise en question
Initialement attendu à l'automne 2025, Grand Theft Auto VI avait déjà été repoussé à mai 2026. Rockstar avait tenté de compenser cette déception en dévoilant de nombreux visuels et une nouvelle bande-annonce, renforçant la confiance des fans quant à la tenue de cette nouvelle date. Pourtant, selon plusieurs insiders, l'optimisme pourrait être de courte durée.
Le journaliste Tom Henderson, connu pour la fiabilité de ses informations, estime que la sortie au printemps est peu probable. Il évoque des « rumeurs internes » laissant planer le doute sur le calendrier.
Sans confirmer de manière catégorique un report, il estime néanmoins que le jeu aurait plus de chances de voir le jour en octobre 2026, une période stratégique pour profiter des ventes des fêtes de fin d'année.
Insider Tom Henderson is hearing rumblings suggesting that GTA 6 won't release in May 2026.— GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) September 14, 2025
He believes it will be delayed again to October 2026. pic.twitter.com/mHWOoPHjp7
Une annonce possible dès novembreToujours selon Henderson, si Rockstar et Take-Two doivent officialiser un décalage, cela pourrait se produire en novembre, lors du prochain appel aux investisseurs. Une telle annonce provoquerait inévitablement une vague de frustration dans la communauté, déjà éprouvée par les multiples attentes.
Si un nouveau retard serait difficile à encaisser pour les fans, il faut rappeler que Rockstar a souvent choisi la patience et la qualité avant tout. Les précédents épisodes de la saga en témoignent : chaque sortie a redéfini les standards du jeu en monde ouvert.
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Le risque de voir GTA 6 échapper à 2026 reste minime, mais un décalage de quelques mois semble désormais envisageable.
Une sortie cruciale pour Rockstar et Take-Two
Pour l'instant, Grand Theft Auto VI est officiellement attendu le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une version PC encore à l'état de rumeur. Compte tenu de l'investissement colossal et de l'attente mondiale, il paraît peu probable que le titre soit repoussé à une année ultérieure.
Les enjeux financiers pour Take-Two sont tels qu'un lancement en 2026 semble incontournable.
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