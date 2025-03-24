« Probablement trop fidèle », la carte de GTA 6 recréée dans GTA 5 supprimée par Take-Two



le 24 mars 2025 à 14h04 Publié par Florian Lelong le 24 mars 2025 à 14h04

Le moddeur « Dark Space », qui avait recréé une version jouable de la carte de GTA 6 dans GTA 5, a définitivement arrêté son projet après avoir reçu un avertissement légal de la part de Take-Two, maison mère de Rockstar Games. Selon lui, la précision de son mod aurait « probablement gâché la surprise » prévue par les développeurs officiels.