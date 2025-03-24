« Probablement trop fidèle », la carte de GTA 6 recréée dans GTA 5 supprimée par Take-Two

Le moddeur « Dark Space », qui avait recréé une version jouable de la carte de GTA 6 dans GTA 5, a définitivement arrêté son projet après avoir reçu un avertissement légal de la part de Take-Two, maison mère de Rockstar Games. Selon lui, la précision de son mod aurait « probablement gâché la surprise » prévue par les développeurs officiels.
Une recréation fidèle, mais trop proche de la réalité
Il y a quelques jours, le moddeur Dark Space avait attiré l'attention de la communauté GTA en proposant une version jouable de la carte supposée de GTA 6 dans le moteur de GTA 5
. Ce mod, basé à la fois sur des fuites de coordonnées officielles et des images extraites des bandes-annonces, avait rapidement fait le buzz, les fans se précipitant pour découvrir ce à quoi pourrait ressembler la carte finale du très attendu GTA 6
.
Cependant, l'initiative n'a pas du tout plu à Take-Two, détenteur des droits de la franchise Grand Theft Auto. La semaine dernière, la société a lancé une procédure de retrait (copyright strike) à l'encontre des vidéos publiées par Dark Space sur YouTube, poussant ce dernier à supprimer immédiatement tous les liens de téléchargement associés à son mod
.
Le moddeur reconnaît avoir franchi la ligne rouge
Dans une interview accordée à IGN
, Dark Space affirme ne pas être surpris par cette réaction
:
Je m'attendais à ce que ça arrive, vu la politique de Take-Two en matière de suppression de mods par le passé. En créant ce projet, je savais que c'était un risque, donc je ne suis pas vraiment étonné.
Selon lui, la raison principale de cette action en justice serait la précision « probablement trop fidèle
» de sa carte vis-à-vis de celle de GTA 6. Ce niveau de réalisme aurait potentiellement pu gâcher l'effet de surprise
recherché par Rockstar Games lors du lancement officiel.
Je pense que ma carte aurait pu ruiner la surprise de leur carte officielle, et je comprends leur démarche. Si j'avais passé des années à créer un monde exceptionnel et qu'un youtubeur venait dévoiler à l'avance sa taille, son ambiance ou sa forme… j'aurais aussi souhaité qu'il soit retiré.
Un mod définitivement enterré face à la pression légale
Face à l'avertissement clair de Take-Two, Dark Space a décidé d'abandonner totalement son projet
. Il considère que toute poursuite du mod serait risquée et inutile :
Ils ne veulent clairement pas que ce projet existe. Ce n'est pas seulement menacé, c'est totalement éliminé. Je ne vois plus l'intérêt de consacrer du temps à quelque chose qui va directement contre leur volonté.
Le moddeur annonce ainsi qu'il continuera à produire des vidéos sur YouTube, mais ne touchera plus aux mods en lien direct avec GTA 6
.
D'autres projets communautaires menacés ?
Cette décision de Take-Two suscite désormais l'inquiétude concernant d'autres projets communautaires, notamment ceux qui exploitent les mêmes données de mapping non officielles. L'ancien directeur technique de Rockstar, Obbe Vermeij, défend cependant cette politique en expliquant que Take-Two et Rockstar protègent tout simplement leurs intérêts commerciaux :
Take-Two et Rockstar sont des entreprises commerciales. Ils vont supprimer les mods qui interfèrent avec leurs intérêts commerciaux. Il ne faut pas s'en étonner.
Pour le moment, aucun autre projet n'a officiellement été ciblé, mais la communauté reste vigilante.
commentaire (0)