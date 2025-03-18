GTA 6 avant l'heure : explorez Vice City dans GTA 5 grâce au mod fou « Project Vice »

Vous n'en pouvez plus d'attendre GTA 6 ? Un moddeur talentueux a recréé la carte présumée de Vice City dans GTA 5, histoire de patienter en beauté avant le retour officiel à Vice City en 2025.
Vice City revit déjà dans GTA 5 grâce à un mod impressionnant
Alors que Rockstar Games continue de se faire attendre concernant le très convoité Grand Theft Auto 6
, certains joueurs prennent les devants. C'est notamment le cas du moddeur Dark Space
, qui a récemment dévoilé sur X un mod spectaculaire intégrant la carte présumée du prochain GTA directement dans GTA 5
, appelé « Project Vice ». Le résultat est bluffant : Vice City renaît sous une esthétique moderne, bien loin de sa première apparition sur PlayStation 2.
Un mod XXL pour découvrir Vice City avant GTA 6
À travers un trailer très détaillé, Dark Space révèle l'ampleur de son projet, lequel est d'ailleurs disponible en téléchargement sur son Patreon.
Ce dernier permet aux joueurs d'explorer librement une version non officielle mais impressionnante de Vice City avec des graphismes dignes des standards actuels. Le mod reprend fidèlement les éléments révélés lors du premier trailer de GTA 6
, offrant ainsi une expérience immersive inédite pour les fans impatients.
Cette recréation audacieuse est loin d'être anodine. Plus de 20 ans après l'apparition originelle de Vice City, les attentes des joueurs en termes de réalisme et de détails sont très élevées. Le mod conçu par Dark Space prouve qu'il est aujourd'hui possible de retrouver cette atmosphère emblématique, tout en profitant pleinement des performances graphiques permises par GTA 5.
Bien sûr, il convient de rappeler que ce mod n'est pas représentatif de la version officielle préparée par Rockstar Games. Toutefois, il permet aux fans de se projeter concrètement dans ce que pourrait être GTA 6, tout en rendant hommage à la créativité impressionnante de la communauté GTA. Une manière originale et ludique de patienter jusqu'à une annonce officielle.
Rockstar Games face à la créativité des fans
Cette initiative rappelle à quel point l'absence prolongée d'informations officielles pousse les joueurs à se tourner vers des créations alternatives. Rockstar Games, très discret sur son futur jeu, voit ainsi régulièrement apparaître des projets ambitieux destinés à combler l'attente grandissante autour de GTA 6. Bien que ce mod puisse attirer l'attention du studio, Rockstar n'a pour le moment pas pris position
. Reste à savoir comment l'entreprise réagira face à cette recréation anticipée de Vice City, alors que les spéculations autour du véritable GTA 6 s'intensifient.
Un aperçu séduisant avant l'heure
En attendant une date officielle qui se fait toujours attendre, ce mod Vice City pour GTA 5 représente un véritable cadeau pour les fans impatients. Il constitue non seulement une démonstration technique impressionnante, mais aussi une occasion unique d'explorer en avance un univers qui fait rêver toute une communauté depuis maintenant plusieurs années.
Une chose est certaine : l'attente autour de GTA 6 n'a jamais été aussi intense
, et cette recréation, aussi officieuse soit-elle, témoigne de l'engouement sans précédent autour du prochain jeu phare de Rockstar.
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