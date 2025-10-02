« Où est le trailer ? » : un TikToker suit les devs de GTA 6 dans la rue, la vidéo fait scandale

Un créateur de contenu s'est filmé devant les bureaux de Rockstar North à Édimbourg pour exiger des réponses sur GTA 6. La vidéo, largement dénoncée, relance le débat sur la sécurité des développeurs.

Une vidéo qui choque la communauté

Came across this disgusting video on TikTok of some strange individuals camping outside of Rockstar North to ask developers about a GTA 6 delay/new trailer.



If you're waiting outside of somebody's workplace to harass employees over a video game give your head a wobble. pic.twitter.com/A0Rixx9Rpb — GameRoll (@GameRoll_) September 30, 2025

Un comportement jugé dangereux

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Une pression déjà immense sur Rockstar

Alors que, la pression autour du jeu atteint un nouveau sommet. Un TikToker s'est déplacé jusqu'à Édimbourg, en Écosse, pour harceler des employés de Rockstar North, leur demandant directement « quand aura lieu le prochain report » et « où est la bande-annonce », puisque la troisième se fait attendre.La séquence, relayée sur X par le compte GameRoll, a été vue plus de 100 000 fois et la communauté n'a pas hésité à la commenter, en critiquant l'auteur des faits. On y voit le créateur de contenu se filmer devant le siège de Rockstar North, affirmant être « fatigué d'attendre des réponses ».Le TikToker interpelle deux employés successifs. Le premier lui répond sèchement « je ne sais pas » avant de s'éloigner rapidement. Le second, suivi dans la rue, préfère ignorer les questions.Si quelques commentaires sur TikTok ont tenté de justifier cette attitude, sans grande surprise compte tenu de la mentalité de la plateforme, la majorité des réactions condamnent fermement ce type de harcèlement. Plusieurs internautes parlent d'une vidéo « écœurante » et rappellent queLe comportement de ce créateur relance également les inquiétudes autour de la sécurité des studios. Par le passé, d'anciens employés de Rockstar avaient déjà évoqué des, obligeant les équipes à fermer les stores par peur d'espionnage.Le cas de ce TikToker illustre la tension extrême qui entoure GTA 6. Considéré comme l'un des lancements les plus attendus de l'histoire du divertissement, le jeu cristallise toutes les attentes.Take-Two, maison-mère de Rockstar, a déjà confirmé sa confiance dans la date de sortie et promet que le titre « offrira plus de valeur que son prix ». Mais pour l'instant,, préférant avancer à son propre rythme. Celui-ci est très attendu, notamment parce qu'il pourrait enfin révéler du gameplay.Dans ce contexte, la communauté rappelle que la seule attitude à adopter reste la patience, plutôt que des comportements extrêmes, qui nuisent aux développeurs, sans parler du manque de respect envers ces personnes.GTA 6 est pour le moment prévu pour le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series.