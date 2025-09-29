GTA 6 : Dan Houser assure que le jeu sera « grandiose », même s'il n'a pas participé à son développement

En marge du LA Comic Con, Dan Houser a rompu son silence sur GTA 6. Le cofondateur de Rockstar, qu'il a quitté il y a cinq and, confirme n'avoir aucun rôle dans son écriture, tout en assurant que le jeu tiendra toutes ses promesses.
Alors que l'attente autour de Grand Theft Auto VI
atteint son paroxysme, une voix bien connue de l'univers Rockstar vient d'apporter un éclairage inédit. Dan Houser, scénariste de presque tous les opus de la saga
, a confié qu'il n'a pas participé au développement narratif du nouvel épisode. Une première depuis plus de vingt ans. Mais il assure qu'il sera dans la digne lignée de la licence.
Un GTA sans Dan Houser pour la première fois depuis des décennies
Lors d'une interview accordée à IGN
pendant le LA Comic Con 2025
, Dan Houser a confirmé n'avoir eu aucune implication dans l'histoire ni les personnages de GTA 6
.
Ce ne sera pas une histoire que j'ai écrite, ni un ensemble de personnages que j'ai développés. Je pense que ce sera excitant. Le jeu sera grandiose, j'en suis sûr.
L'auteur rappelle avoir signé « les 10 ou 11 derniers GTA
» et estime que « le monde a probablement eu assez de GTA venant de [lui]
». Des propos qui marquent un véritable tournant dans l'histoire de la licence, signe que le flambeau est bel et bien passé.
Un héritage toujours présent chez Rockstar
Même si Dan Houser s'est éloigné, GTA 6 bénéficie encore de l'expérience de plusieurs vétérans
. Parmi eux, Rumpert Humphries, co-scénariste de Red Dead Redemption 2, est toujours en poste et serait l'un des principaux auteurs derrière cette nouvelle aventure. À l'inverse, Michael Unsworth, autre plume historique, a quitté Rockstar en 2023, laissant penser qu'il avait déjà contribué à l'écriture avant son départ.
Du côté de Take-Two, le PDG a récemment réaffirmé que le jeu était en bonne voie et qu'il offrirait « plus de valeur que son prix ». Une déclaration qui renforce la confiance des fans malgré l'absence d'une figure emblématique de la franchise, et même du studio. D'ailleurs, si Dan Houser est souvent associé à la saga GTA, il a rappelé que son jeu préféré n'était pas un GTA.
Et maintenant ? L'aventure Absurd Ventures
Depuis son départ de Rockstar en 2020, Dan Houser a fondé Absurd Ventures
. Son premier projet concret, American Caper, une série de comics centrée sur le crime, sortira le 12 novembre 2025. En parallèle, il a recruté une vingtaine d'anciens développeurs d'Ascendant Studios pour former un nouveau studio basé en Californie, Absurd Marin
.
De quoi entretenir la curiosité des fans quant à ses futurs projets vidéoludiques, même si pour l'instant, rien n'a encore été officialisé. Pour ce qui est de GTA 6, le rendez-vous est toujours programmé pour le 26 mai 2026, sur Xbox Series et PS5.
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