GTA 6 : Dan Houser assure que le jeu sera « grandiose », même s'il n'a pas participé à son développement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2025 à 18h00
En marge du LA Comic Con, Dan Houser a rompu son silence sur GTA 6. Le cofondateur de Rockstar, qu'il a quitté il y a cinq and, confirme n'avoir aucun rôle dans son écriture, tout en assurant que le jeu tiendra toutes ses promesses.
GTA 6 : Dan Houser assure que le jeu sera « grandiose », même s'il n'a pas participé à son développement
Alors que l'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint son paroxysme, une voix bien connue de l'univers Rockstar vient d'apporter un éclairage inédit. Dan Houser, scénariste de presque tous les opus de la saga, a confié qu'il n'a pas participé au développement narratif du nouvel épisode. Une première depuis plus de vingt ans. Mais il assure qu'il sera dans la digne lignée de la licence.

Un GTA sans Dan Houser pour la première fois depuis des décennies

Lors d'une interview accordée à IGN pendant le LA Comic Con 2025, Dan Houser a confirmé n'avoir eu aucune implication dans l'histoire ni les personnages de GTA 6.
Ce ne sera pas une histoire que j'ai écrite, ni un ensemble de personnages que j'ai développés. Je pense que ce sera excitant. Le jeu sera grandiose, j'en suis sûr.
L'auteur rappelle avoir signé « les 10 ou 11 derniers GTA » et estime que « le monde a probablement eu assez de GTA venant de [lui] ». Des propos qui marquent un véritable tournant dans l'histoire de la licence, signe que le flambeau est bel et bien passé.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un héritage toujours présent chez Rockstar

Même si Dan Houser s'est éloigné, GTA 6 bénéficie encore de l'expérience de plusieurs vétérans. Parmi eux, Rumpert Humphries, co-scénariste de Red Dead Redemption 2, est toujours en poste et serait l'un des principaux auteurs derrière cette nouvelle aventure. À l'inverse, Michael Unsworth, autre plume historique, a quitté Rockstar en 2023, laissant penser qu'il avait déjà contribué à l'écriture avant son départ.

rockstar-gta6
Du côté de Take-Two, le PDG a récemment réaffirmé que le jeu était en bonne voie et qu'il offrirait « plus de valeur que son prix ». Une déclaration qui renforce la confiance des fans malgré l'absence d'une figure emblématique de la franchise, et même du studio. D'ailleurs, si Dan Houser est souvent associé à la saga GTA, il a rappelé que son jeu préféré n'était pas un GTA.

À lire également

Le créateur de GTA révèle son jeu préféré, et ce n'est pas celui que vous croyez

Le créateur de GTA révèle son jeu préféré, et ce n'est pas celui que vous croyez

Et maintenant ? L'aventure Absurd Ventures

Depuis son départ de Rockstar en 2020, Dan Houser a fondé Absurd Ventures. Son premier projet concret, American Caper, une série de comics centrée sur le crime, sortira le 12 novembre 2025. En parallèle, il a recruté une vingtaine d'anciens développeurs d'Ascendant Studios pour former un nouveau studio basé en Californie, Absurd Marin.

De quoi entretenir la curiosité des fans quant à ses futurs projets vidéoludiques, même si pour l'instant, rien n'a encore été officialisé. Pour ce qui est de GTA 6, le rendez-vous est toujours programmé pour le 26 mai 2026, sur Xbox Series et PS5.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays
Grand Theft Auto VI 10 juillet 2026

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays

Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto VI mais que vous n'avez pas l'âge requis, préparez-vous à une mauvaise surprise. Un pays a décidé d'appliquer des mesures très strictes pour que le PEGI soit respecté.
Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 29 juin 2026

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.
Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6
Grand Theft Auto VI 26 juin 2026

Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.

commentaire (0)