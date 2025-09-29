GTA 6 : Dan Houser assure que le jeu sera « grandiose », même s'il n'a pas participé à son développement



le 29 septembre 2025 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 29 septembre 2025 à 18h00

En marge du LA Comic Con, Dan Houser a rompu son silence sur GTA 6. Le cofondateur de Rockstar, qu'il a quitté il y a cinq and, confirme n'avoir aucun rôle dans son écriture, tout en assurant que le jeu tiendra toutes ses promesses.