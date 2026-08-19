Les développeurs de GTA 6 qui ont été licenciés vous demandent de jouer au jeu

Licenciés l'an dernier par Rockstar Games, plusieurs dizaines de développeurs de GTA 6 appellent les joueurs à ne pas boycotter le titre. Pour financer leur bataille juridique contre le studio, ils proposent une alternative solidaire et inattendue : l'achat d'un t-shirt militant.

Licenciés l'automne dernier par Rockstar Games dans ce qui s'apparente à une manœuvre de répression syndicale, plusieurs anciens employés ont récemment pris la parole. Alors que des appels au boycott de Grand Theft Auto VI commençaient à émerger sur les réseaux sociaux, ces créateurs ont publié une vidéo et un message officiel via le syndicat britannique IWGB pour clarifier leur position. Ils demandent expressément aux joueurs de ne pas tourner le dos au jeu très attendu, mais plutôt de soutenir financièrement leur combat juridique en cours contre leur ancien employeur.

Un t-shirt militant pour soutenir les développeurs

Pour permettre à la communauté de se mobiliser utilement, les travailleurs lésés ont lancé une campagne de financement originale. Au lieu de pénaliser les ventes du jeu, ils invitent le public à précommander un vêtement exclusif baptisé Rockstar 34 Solidarity T-shirt. Vendu au prix de 25 livres sterling, ce t-shirt sera disponible en précommande jusqu'à la fin du mois d'août, pour des expéditions prévues à la mi-septembre.

Don't boycott GTA VI. Fight for justice for the people who made it: https://t.co/MUPFqMzSNZ



T-shirt preorders open now! https://t.co/E5MOm2HO0E



All proceeds from the t-shirts, ethically made and designed by us, will go towards the fired Rockstar workers' legal funds. — IWGB (@IWGBunion) August 18, 2026

L'intégralité des bénéfices générés par cette vente sera reversée au fonds de soutien destiné à couvrir les frais de justice des anciens salariés. Ces derniers se préparent en effet à une audience finale cruciale prévue en septembre. Dans la description du produit, le syndicat souligne que ce vêtement constitue une déclaration visible de solidarité et rappelle que les travailleurs du jeu vidéo ne sont pas seuls face à l'injustice.

















L'amour du jeu malgré les conflits sociaux

Malgré leur licenciement brutal pour faute grave, un motif fermement contesté par les intéressés, les développeurs conservent un attachement profond à l'œuvre qu'ils ont contribué à façonner. Ils refusent que le fruit de leur travail acharné soit boudé par le public.

Nous avons passé des années à investir notre travail acharné, nos compétences et notre créativité dans la création de GTA, et nous voulons que les gens découvrent l'univers que nous avons aidé à construire. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons que vous laissiez Rockstar s'en tirer à bon compte.

Ce conflit trouve ses racines dans le renvoi d'une trentaine de membres du personnel l'année dernière. Tous les employés touchés étaient affiliés au syndicat IWGB, ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure devant le tribunal des prud'hommes. Si Rockstar Games nie catégoriquement toute allégation de répression syndicale, le mouvement de contestation interne n'a cessé de prendre de l'ampleur.

Une reconnaissance syndicale en ligne de mire

Le mois dernier, l'IWGB a officiellement demandé à Rockstar Games de reconnaître volontairement une section syndicale interne au sein du studio britannique. Cette démarche historique pourrait faire du créateur de GTA le deuxième développeur basé au Royaume-Uni à franchir ce pas. Les employés actuels et passés soulignent que cette avancée serait monumentale pour la protection des droits des travailleurs dans une industrie souvent critiquée pour ses conditions de développement.

De son côté, la direction de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar, affiche une sérénité inébranlable. Strauss Zelnick, son dirigeant, a récemment affirmé ne pas s'inquiéter de l'impact de ces batailles juridiques sur les performances commerciales de Grand Theft Auto 6. Preuve en est, le nombre de précommandes semble colossal, bien au-delà des attentes de Take-Two. Le titre sortira, pour rappel, le 19 novembre 2026.