Après GTA 6, quel autre jeu suscitera autant d'attente ? « Peut-être GTA 7 », selon l'ancien patron de PlayStation

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2026 à 16h09
L'attente autour de GTA 6 atteint des sommets historiques, que nous sommes pas proches de retrouver. Selon l'ancien patron de PlayStation Shuhei Yoshida, seul un éventuel GTA 7 pourrait recréer un tel engouement.
Après GTA 6, quel autre jeu suscitera autant d'attente ? « Peut-être GTA 7 », selon l'ancien patron de PlayStation

Il est indéniable que le prochain titre de Rockstar Games est le jeu, voire le bien culturel le plus attendu de l'année. Depuis plus d'une décennie, les joueurs du monde entier scrutent la moindre information concernant ce monde ouvert très prometteur. Ce niveau d'anticipation est tel qu'il soulève une question légitime au sein de la communauté et des professionnels : un autre projet vidéoludique pourra-t-il un jour générer une fascination comparable à celle que nous vivons actuellement ?

L'analyse d'un vétéran de l'industrie

Lors d'une récente intervention dans un podcast du média The Verge, l'ancien président de Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida, a partagé son point de vue sur ce phénomène sans précédent. Interrogé sur la possibilité de voir une autre œuvre susciter une telle effervescence à l'avenir, sa réponse a été teintée d'humour mais reste très révélatrice de la domination absolue du studio étoilé sur le marché du divertissement.

Après 15 ans, peut-être GTA 7, nous verrons bien.

Bien qu'il ait prononcé ces mots sur le ton de la plaisanterie, le message sous-jacent est clair. La puissance de frappe de cette franchise est actuellement inégalée et semble d'ailleurs inégalable. Qui pourrait, de par son passé et son expertise, susciter autant d'attente et toucher au-delà du monde du jeu vidéo ?

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Cependant, le dirigeant japonais ne ferme pas totalement la porte à ce que d'autres entreprises tentent de s'engouffrer dans le vide laissé une fois que ce sixième opus sera enfin disponible sur le marché, essayant ainsi de capter l'attention d'un public avide de nouvelles expériences grandioses.

Il faut dire que l'engouement actuel dépasse largement le simple cadre de la sphère vidéoludique traditionnelle. L'annonce de la fenêtre de lancement a provoqué des réactions en chaîne impressionnantes à tous les niveaux. De nombreux développeurs et éditeurs ont même réorganisé leurs calendriers de sorties pour éviter de confronter leurs propres créations à ce mastodonte, de peur d'être totalement éclipsés par ce rouleau compresseur médiatique qui ne laissera que des miettes à la concurrence. Pour la sortie, le club NBA du Heat de Miami a même prévu une soirée spéciale, avec des maillots unique.

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Imaginer le paysage vidéoludique post-lancement donne presque le vertige. Même à moins de deux mois de sa sortie, l'arrivée de GTA 6 semble encore presque irréelle après tant d'années de théories folles, de rumeurs infondées et de spéculations en tout genre. Mais la réalité est bien là, dans un mois et demi, nous pourrons poser nos mains sur un jeu que l'on attend depuis plus de dix ans.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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