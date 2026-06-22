Le mystère de la fille sur la jaquette de GTA 6 enfin résolu ?

Depuis la révélation de la jaquette de Grand Theft Auto 6, la toile s'enflamme pour identifier la mystérieuse jeune femme présente sur l'illustration. Une DJ colombienne vient de prendre la parole face aux rumeurs, ravivant le souvenir d'anciennes polémiques judiciaires pour Rockstar.

L'attente touche à sa fin pour les millions de fans de la franchise phare de Rockstar Games. La semaine dernière, le studio a franchi une nouvelle étape décisive en annonçant l'ouverture imminente des précommandes pour Grand Theft Auto 6, tout en dévoilant l'illustration officielle qui ornera les boîtes du jeu. Cette jaquette, véritable condensé de l'ambiance floridienne qui caractérisera ce nouvel opus, met en scène des alligators, des décors tropicaux, mais surtout une mystérieuse jeune femme qui a immédiatement capté l'attention de la communauté. Les internautes se sont alors lancés dans une véritable enquête numérique pour découvrir l'identité de ce modèle virtuel de Grand Theft Auto VI.

Une DJ colombienne au cœur des rumeurs

Il n'a pas fallu longtemps aux détectives du web pour trouver une candidate idéale. De nombreux comptes sur les réseaux sociaux ont rapidement pointé du doigt une ressemblance frappante entre le personnage illustré par Rockstar et Gabriela Chiquin, une DJ et productrice d'origine colombienne. Face à l'ampleur de la campagne menée par les fans pour la retrouver, la principale intéressée a fini par briser le silence sur son compte Instagram.

C'est à travers une publication mettant en avant cette fameuse ressemblance que l'artiste a choisi de s'exprimer. Elle a ainsi partagé une photo d'elle, accompagnée d'un message adressé directement à sa communauté et aux curieux venus chercher des réponses.

Ils disent que je ressemble à la brune dans GTA IV.

Si la musicienne semble s'être trompée de chiffre romain dans sa déclaration, elle a surtout pris soin de ne pas confirmer ni infirmer formellement qu'elle a prêté ses traits au studio de développement. Cette ambiguïté laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. S'agit-il d'un accord de confidentialité strict imposé par l'éditeur, ou simplement d'une coïncidence troublante ?

Le spectre des batailles judiciaires passées

L'hypothèse d'une simple ressemblance fortuite reste tout à fait plausible, surtout si l'on se penche sur le passif de l'entreprise américaine. Lors de la sortie de GTA V, la célèbre actrice hollywoodienne Lindsay Lohan avait attaqué Rockstar Games en justice. Elle accusait alors les créateurs d'avoir utilisé son image sans son consentement pour concevoir la fameuse jeune femme blonde en bikini présente sur la jaquette du précédent volet.

Bien que les tribunaux aient finalement donné raison au studio de développement au terme d'une longue bataille juridique, il est fort probable que la direction souhaite à tout prix éviter qu'un tel scénario ne se reproduise pour ce sixième épisode. Dans cette logique, il paraît impensable que les équipes artistiques aient modélisé un personnage en s'inspirant d'une personne réelle comme Gabriela Chiquin sans avoir préalablement sécurisé un contrat en bonne et due forme.

















Pour l'heure, le mystère reste entier. Seul l'avenir, ou une communication officielle de l'éditeur, permettra de savoir si la DJ colombienne est bel et bien la nouvelle égérie de la saga, ou si les créateurs ont simplement imaginé un visage qui se trouve avoir un sosie parfait dans le monde de la nuit sud-américaine.

La sortie de GTA 6 est prévue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.