Dès les premières heures de votre aventure dans Grand Theft Auto VI, le jeu vous confronte à un dilemme moral lors d'une mission confiée par Brian dans les Keys de Floride. Découvrez les conséquences exactes de votre décision sur l'histoire et le profil criminel de Jason, ainsi que l'option la plus avantageuse à privilégier.

Comme dans les précédents opus de la franchise de Rockstar Games, l'intrigue de Grand Theft Auto VI vous place régulièrement face à des choix décisifs où vous devez décider du sort d'un personnage. Dès le premier chapitre, lors de la septième mission principale intitulée « Hé, Arnold ! », vous êtes chargé par votre premier patron, Brian, d'aller régler un différend avec son ancien partenaire d'affaires qui ne donne plus signe de vie. Un choix important sera à faire.

Le déroulement de la confrontation

Accompagné de Brian et Cal, Jason se rend sur place pour confronter Arnold et ses hommes. La situation dégénère rapidement et c'est à ce moment que Brian vous donne le feu vert pour « vous occuper de lui », après une course-poursuite effrénée en voiture à travers les ponts et les quartiers des Keys, suivie d'une fuite à pied.

Une fois acculé sur une jetée, Arnold vous supplie de le laisser partir, expliquant qu'il souhaite simplement quitter le milieu criminel et disparaître. Vous aurez alors le choix entre l'abattre ou le laisser fuir.







Les conséquences si vous décidez de tuer Arnold

Si vous choisissez d'exécuter Arnold, la mission se termine immédiatement, ce qui en fait l'option la plus expéditive. Sur le plan des mécaniques de jeu, ce meurtre augmente la jauge de criminalité dans le profil criminel de Jason, le système de moralité du jeu qui évalue votre propension à la violence et influence certains dialogues au fil de l'aventure.

Vous retournerez ensuite directement voir un associé de Brian pour débloquer l'accès aux missions de plongée sous-marine. En revanche, cette décision ne vous rapporte aucun avantage matériel particulier.

Pourquoi il est préférable d'épargner Arnold

Laisser la vie sauve à Arnold constitue l'option la plus bénéfique sur le long terme, et ce sans aucune conséquence négative sur votre relation avec Brian. Si vous le laissez partir, ou si vous attendez simplement sans agir jusqu'à ce qu'il prenne la fuite, Jason se contente de le menacer pour s'assurer qu'il ne causera plus d'ennuis.

Ce choix oriente le profil criminel de Jason vers une approche plus mesurée. Surtout, épargner Arnold vous permet de le retrouver plus tard dans l'aventure pour en apprendre davantage sur sa véritable personnalité. Vers la fin du jeu, une autre surprise vous attendra.

De fait, si vous ne souhaitez pas adopter un profil de criminel sans vergogne, qui n'hésite pas à tuer, mieux vaut épargner Arnold dans GTA 6. Rappelons que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.