GTA VI : Rockstar a-t-il teasé son prochain opus ?

Toute la communautéou presque attend l'annonce du sixième opus majeur, sept ans après la sortie, très réussie, de. Néanmoins, Rockstar n'a toujours pas communiqué de manière officielle sur ce supposé GTA VI , même si selon plusieurs informations le titre serait en développement. La firme étoilée sait bien évidemment que tous les yeux sont rivés sur les moindres faits et gestes du studio, et, ces espoirs fut vite envolés, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins de l'annonce de l'arrivée de GTA V sur next-gen.Plus récemment,, dans une toute nouvelle zone, qui sera la première extension de la carte. Bien évidemment, les différents teasers publiés jusque-là et ceux à venir passeront au crible des joueurs,. D'ailleurs, l'une des vidéos partagées récemment, nommée « surveil.exe » pourrait contenir un teaser de. Via Reddit, nous découvrons que les coordonnées visibles dans le teaser (38.527A N; 79.6129A W) nous amènent, une fois la recherche effectuée sur Google Maps , en Virginie,Il reste cependant difficile de savoir s'il s'agit d'un réel teaser ou d'une coïncidence,. Il est également fortement possible que Rockstar joue avec la communauté avec ces petits messages cachés. L'avenir nous en dira plus, puisque le studio nord-américain devrait finir par nous en apprendre davantage au sujet de. Reste à savoir quand.