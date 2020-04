GTA VI pourrait en réalité être en développement depuis 2014

Alors que Grand Theft Auto 6 a été officialisé il y a peu, certaines rumeurs rapportent que son développement aurait pu débuter il y a déjà plusieurs années.

Pour le plus grand bonheur des amateurs de la licence le sixième opus majeur de la licence a été plus ou moins officialisé il y a quelques semaines lors d'une interview entre des employés de Rockstar et Kotaku. Lors de cet entretien, nous apprenions que, toutefois la réalité pourrait être bien différente.En effet,aime tenir sa communauté en haleine, et malgré les fuites nombreuses, ses secrets sont plutôt bien gardés. Néanmoins, un insider a récemment expliqué que ces affirmations sont erronées, et que. Bien entendu, ces deux informations peuvent être plus ou moins vraies, puisque la post-production commence assez souvent bien longtemps avant le développement même du jeu. Mais ces six années d'écart sont cependant assez voire trop importantes, à moins que GTA 6 ait connu plusieurs problèmes ces dernières années. Qui plus est, cet insider prétend que la carte ne serait pas de « taille modérée » comme l'affirme Rockstar, mais plutôt « gigantesque », plus grande que tout autre monde ouvert., mais il se pourrait que le silence se brise dans les mois à venir, avec l'approche de la sortie de la nouvelle génération de console. Il est peu probable que la firme étoilée passe à côté de ce lancement en ne profitant pas de l'arrivée de la PlayStation 5 et la Xbox Series X... Affaire à suivre.