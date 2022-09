GTA VI : Le hacker responsable des leaks recherché par le FBI

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le leak de si nombreuses informations pour un jeu majeur tel quen'est clairement pas passé inaperçu. Que ce soit auprès du public, mais aussi du reste de l'industrie. Plusieurs acteurs n'ont d'ailleurs pas caché leur soutien à leurs homologues de chez Rockstar depuis la parution des leaks et le communiqué du studio , officialisant la situation. Une affaire qui n'a pas non plus échappé à l'attention du FBI qui recherche activement le coupable en coopération avec Rockstar.De plus, le hacker ne s'est pas contenté de divulguer les informations en question, mais également de rançonner le studio en menaçant d'en dévoiler encore plus. Par ailleurs, il semblerait, selon ses propres dires, qu'il s'agisse deDans une récente déclaration, la société spécialisée dans le transport a spécifié qu'un certain groupe de hackers était potentiellement responsable. Plusieurs indicateurs pointent vers le groupe de pirates Lapsus$ et plus précisément un de ses membres, connu sous le pseudonyme de "White",vivant à Oxford.La police britannique avait déjà arrêté le jeune homme pour des faits de piratages concernant de grandes entreprises telles que Microsoft, NVIDIA ou encore Samsung. Il avait toutefois été relâché à l'époque.