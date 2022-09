GTA 6 : Rockstar confirme la véracité du leak, et rassure les joueurs

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si vous êtes passé à côté, sachez que ce dimanche 18 septembre 2022 a été marqué par l'une des plus grosses fuites de l'industrie vidéoludique, celle à propos de Grand Theft Auto VI , ayant d'ailleurs comme nom de code Americas. Plusieurs dizaines de vidéos se sont retrouvées sur la toile, montrant une version alpha du titre et confirmant plusieurs choses, a priori, dont les deux protagonistes jouables, un homme et une femme.Bien entendu, cette fuite n'a pas été bien accueillie par tous, que ce soit par certains joueurs, et tout naturellement par les développeurs et les équipes de Rockstar.. Nous pouvons lire, dans le communiqué, que, entendez par-là qu'elle n'a pas de lien avec le studio, et que celle-ci a dérobé « des images de notre prochain jeu Grand Theft Auto ». Cependant, à ce stade, le studio estime qu'aucun effet à long terme ne se fera ressentir.De plus, Rockstar se dit « très déçu que les détails de notre prochain jeu aient été partagés de cette manière avec vous ».qui « reste déterminé à offrir une expérience que vous méritez ». La fin de la publication nous explique nous aurons prochainement des informations officielles, avec une annonce en bonne et due forme dePour rappel, la sortie de GTA VI n'est pas à attendre avec 2024, au plus tôt. Rockstar pourrait nous en dire un peu plus d'ici quelques mois.