GTA et Saints Row bientôt censurés ? Une nouvelle polémique secoue l'industrie du jeu vidéo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 17h40
À l'origine, cette affaire concernait principalement des jeux explicitement adultes, mais la crainte grandit de voir cette politique s'étendre vers des franchises beaucoup plus populaires et mainstream, à l'instar de Grand Theft Auto.
GTA et Saints Row bientôt censurés ? Une nouvelle polémique secoue l'industrie du jeu vidéo
Depuis plusieurs semaines, l'industrie du jeu vidéo fait face à une polémique grandissante : la censure de jeux jugés « adultes » ou NSFW (Not Safe For Work) par certains prestataires de paiement. Après avoir ciblé des titres explicites disponibles notamment sur Steam, cette censure pourrait désormais s'étendre à des jeux très populaires, comme Grand Theft Auto, Saints Row ou encore Duke Nukem.

Des processeurs de paiement en guerre contre les contenus adultes

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GTA 6 sera-t-il censuré à sa sortie ?

Selon un récent rapport publié par GamingOnLinux, certains services de paiement en ligne auraient commencé à faire pression sur des boutiques numériques pour qu'elles retirent de la vente des jeux considérés comme trop violents ou à caractère sexuel explicite. La plateforme de jeux rétro ZOOM Platform a été parmi les premières à alerter sur cette situation. Dans un communiqué officiel, le magasin explique :
Comme vous le savez probablement, plusieurs jeux adultes ont été retirés de la vente dans l'industrie récemment. L'un de nos prestataires de paiement nous a informés qu'un '« autre acteur de l'industrie » s'inquiétait du contenu que nous proposons. Nous n'avons aucun projet de retirer des titres, et nous ferons tout notre possible pour empêcher ce type de censure. Nous sommes de fervents défenseurs de la liberté artistique et le resterons toujours.

Grand Theft Auto, Saints Row et Duke Nukem désormais sous pression ?

Dans un email adressé à GamingOnLinux, ZOOM Platform affirme craindre que cette situation ne s'aggrave prochainement, touchant des jeux très populaires. Parmi eux, trois franchises emblématiques sont directement citées comme étant « potentiellement à risque » :
  • Grand Theft Auto
  • Saints Row
  • Duke Nukem
Bien que Grand Theft Auto soit régulièrement pointé du doigt pour ses contenus violents ou jugés immoraux, les éléments dits NSFW ne représentent qu'une petite fraction du jeu. De même, Saints Row et Duke Nukem, bien que très provocateurs, restent loin des jeux explicitement adultes qui étaient visés initialement par ces mesures de censure.

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Une atteinte à la liberté artistique dénoncée par la communauté

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Ces pressions suscitent une réaction massive au sein de l'industrie du jeu vidéo. Certains acteurs, comme la plateforme GOG, avaient déjà protesté contre cette « censure financière » en proposant gratuitement un pack de jeux NSFW, afin d'attirer l'attention du public sur ce problème grandissant. La communauté des joueurs, très attachée à la liberté artistique et au droit d'accès aux contenus vidéoludiques variés, redoute qu'une telle politique puisse sérieusement affecter la diversité des jeux disponibles sur les plateformes numériques.

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Une affaire à suivre de près

À ce stade, les déclarations de ZOOM Platform restent des alertes préventives. Aucune action concrète n'a encore été menée à l'encontre de Grand Theft Auto, Saints Row ou Duke Nukem. Toutefois, la vigilance reste de mise, car l'extension de cette politique de censure pourrait sérieusement bouleverser l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. La communauté devra donc suivre attentivement l'évolution de cette polémique pour s'assurer que ces franchises populaires restent accessibles aux joueurs adultes qui souhaitent les découvrir ou les redécouvrir et que cette censure ne s'étende pas davantage...
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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