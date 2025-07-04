GTA 7 : Un ancien de Rockstar prédit un développement révolutionnaire grâce à l'IA

Grand Theft Auto 6 est déjà pressenti comme le jeu vidéo le plus coûteux de l'histoire. Pourtant, un ancien développeur de Rockstar Games estime que son successeur, GTA 7, pourrait coûter beaucoup moins cher grâce à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Explications.
GTA 6
n'est pas encore sorti, et se fait attendre depuis plus de dix ans, et son successeur fait déjà parler de lui, pour la deuxième fois. Cette fois, c'est un développeur qui estime qu'il coûtera moins cher à produire, notamment grâce à l'IA.
Un budget historique pour GTA 6, difficile à dépasser
Prévu pour mai 2026, GTA 6
est sans doute le lancement le plus attendu de l'histoire du jeu vidéo, mais également le plus coûteux jamais réalisé. Rockstar Games mobilise actuellement des moyens colossaux, tant humains que financiers, pour offrir aux joueurs une expérience sans précédent. Son coût de production est estimé à 2 milliards de dollars.
Face à un tel investissement, il semble logique de penser que GTA 7, s'il voit le jour, coûtera encore davantage
, compte tenu de l'expansion constante des ambitions et des attentes des joueurs. Pourtant, selon Obbe Vermeij, ancien responsable technique chez Rockstar, cela pourrait ne pas être le cas.
L'IA pourrait radicalement réduire les coûts de développement
Obbe Vermeij, qui a notamment travaillé sur des classiques comme Vice City
, San Andreas
et GTA 4
, a partagé son point de vue lors d'une interview sur la chaîne YouTube KIWI TALKZ
. Selon lui, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle majeur dans la réduction des coûts de développement d'un éventuel GTA 7
.
Une grande partie du travail manuel sera probablement remplacée par l'IA pour GTA 7. Beaucoup d'éléments pourront être créés ou rendus automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Je prédis que GTA 7 sera moins cher à produire que GTA 6, même si nous devrons attendre une quinzaine d'années pour en avoir la certitude.
Une révolution technologique dans les coulisses des jeux vidéo
Pour Obbe Vermeij, ce changement profond dans la manière de développer des jeux ne signifie pas simplement une économie de coûts. Il pense également que l'IA aura un impact direct sur l'échelle des jeux eux-mêmes :
Je crois qu'aucun jeu ne dépassera GTA 6 en coût de production, car beaucoup de ces processus très coûteux seront progressivement pris en charge par l'intelligence artificielle dans les cinq prochaines années. Ainsi, les immenses équipes d'artistes qui créent les cartes gigantesques ou les cinématiques seront en partie remplacées par des systèmes automatisés.
Le futur de la série GTA redéfini par l'IA ?
Ce scénario paraît plausible, tant l'IA révolutionne actuellement de nombreux secteurs créatifs
. Elle permet d'automatiser des tâches répétitives ou très coûteuses, tout en libérant les créateurs pour se concentrer sur des aspects plus stratégiques ou artistiques.
L'industrie du jeu vidéo pourrait donc connaître une transformation radicale grâce à ces innovations technologiques, rendant les jeux de grande ampleur, comme ceux de Rockstar, à la fois plus abordables à produire et potentiellement encore plus ambitieux.
En attendant, GTA 6 restera probablement dans l'histoire comme l'apogée du jeu vidéo « traditionnel », un jeu façonné en grande majorité par des équipes d'artistes, de développeurs et d'animateurs à la main, sans recours massif à l'IA générative. Ce sera donc très certainement un titre charnière, témoin de la transition d'une industrie vers des méthodes de création de plus en plus assistées par l'intelligence artificielle
. Sa sortie est toujours prévue pour le 26 mai 2026.
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