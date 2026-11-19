Nous vous expliquons pas à pas comment passer le temps sur GTA 6, afin que vous puissiez modifier le moment de la journée.

Comme bien d'autres titres du même genre ou non, Grand Theft Auto VI, développé par Rockstar Games, dispose également d'un cycle jour/nuit, qui est conditionné par le temps passé en jeu et qui affecte différents éléments à Leonida. D'ailleurs, Rockstar Games a implanté une fonctionnalité qui permet aux joueurs et aux joueuses de passer le temps. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire et donc comment profiter de cette mécanique spécifique. Dès lors, ci-dessous, nous vous précisons comment passer le temps sur GTA 6.

Comment passer le temps sur GTA 6 ?

Sur GTA 6, les joueurs et les joueuses peuvent à tout moment passer le temps, notamment en se rendant à un endroit particulier et en interagissant avec une structure précise. Ainsi, pour passer le temps sur GTA 6, il convient d'aller dans la maison de Jason et Lucia et d'interagir avec leur lit. Dès lors, le personnage jouable s'allongera et vous aurez la possibilité de sélectionner le moment de la journée que vous souhaitez atteindre, et ce, selon les quatre propositions suivantes : le matin, à midi, en début de soirée ou à minuit.

Cette mécanique pourrait vous être utile lors de votre aventure sur cet opus de la franchise Grand Theft Auto, que ce soit pour des missions ou encore pour certaines activités du monde ouvert. Dans tous les cas, vous savez à présent comment passer le temps sur GTA 6, ce qui vous permet de changer le moment de la journée en cours. Afin de gagner quelques minutes, il se peut également que vous vous demandiez comment passer les cinématiques en jeu. Nous vous indiquons comment faire dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Grand Theft Auto 6, qui est sorti le 19 novembre 2026, est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series.