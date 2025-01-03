GTA 6 victime d'un nouveau leak pris dans les bureaux du studio

Alors qu'aucune nouvelle information sur Grand Theft Auto 6 n'a été partagée depuis plusieurs mois, une image publiée pour le passage à la nouvelle année a affolé la toile.
Grand Theft Auto VI
affole les prévisionnistes et accumule les records alors même qu'il ne possède pas encore de date de sortie définitive. Cependant, les joueurs s'impatientent car depuis la diffusion de la première bande-annonce du jeu
, aucune autre image n'a été partagée. Chaque nouvelle publication de GTA Online ou chaque fuite d'information devient alors une source précieuse que la communauté n'hésite pas à analyser pour trouver des indices.
Le 1er janvier 2025 a été marqué par le partage de l'une de ces fuites discrètes qui peuvent permettre d'en apprendre plus sur le sixième opus de la franchise. En effet, un concierge travaillant dans les studios de Rockstar Games a pris en photo un écran montrant une image du jeu
. Cependant, ce leak partagé sur Reddit
risque de décevoir les joueurs les plus impatients.
Un ancien leak de Grand Theft Auto VI remis en avant par un utilisateur
En effet, il est possible de voir sur cet écran Lucia (le personnage principal féminin), mais dans une version antérieure du développement de Grand Theft Auto VI. D'après les commentaires partagés par la communauté, l'image à l'écran montrerait une version du personnage datant de 2021
. De fait, elle n'est pas du tout représentative de ce qui sera proposé dans la version finale du jeu.
Cependant, de nombreux utilisateurs n'avaient pas vu cette image lors de sa première publication.
Celle-ci avait été prise alors que la pandémie de COVID-19 sévissait toujours. Ce détail explique d'ailleurs l'absence d'autres personnes dans les bureaux lorsque le cliché a été pris. Néanmoins, ce retour pourrait coûter cher à son auteur. Rockstar Games peut poursuivre la personne qui a pris cette photo pour violation des droits d'auteur.
Toutefois, aucune démarche de ce type ne semble avoir été entreprise. Il ne reste plus à la communauté qu'à espérer de nouvelles annonces officielles dans les prochaines semaines, ou la publication du deuxième trailer de présentation de GTA 6.
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