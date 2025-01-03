GTA 6 victime d'un nouveau leak pris dans les bureaux du studio

Attention avant d'acheter votre version physique de GTA 6 sur PS5

Rockstar Games vient de confirmer une mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs de la version physique de GTA 6 sur PlayStation 5. Contrairement à la XBOX, les codes de téléchargement PS5 seront strictement limités par région, obligeant les joueurs à redoubler de vigilance lors de leur achat.