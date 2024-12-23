GTA 6 détenteur d'un nouveau record qui attriste la communauté

Si GTA 6 n'est pas encore sorti et que sa date de sortie n'est toujours pas connue, il détient déjà des records, dont un lié à son trailer de présentation.
Depuis son annonce et sa première vidéo de présentation il y a plus d'un an, Grand Theft Auto VI
a accumulé les records. À sa sortie, cette bande-annonce est devenue le trailer de jeux vidéo le plus liké en 24h et la vidéo la plus regardée en 24h
. À l'heure où ces lignes sont écrites, celle-ci compte plus de 228 millions de vues
. Cependant, l'euphorie des premiers instants a laissé place à une attente.
En effet, de nombreux joueurs souhaitent désormais voir plus de contenu en jeu à travers la publication d'une deuxième bande-annonce de présentation. Toutefois, celle-ci se fait désirer. Certains tentent alors de déterminer à quelle date cette deuxième vidéo sera partagée sur YouTube, n'hésitant pas pour cela à imaginer des théories toujours plus poussées. Mais ce délai entre les deux premiers trailers d'un titre a officiellement fait l'objet d'un record.
GTA 6 recordman du plus long délai écoulé entre son premier et son deuxième trailer de présentation
Au 23 décembre 2024, cela fait désormais 384 jours que la première bande-annonce de GTA 6 a été diffusée pour la première fois
. Cela fait de Grand Theft Auto VI le jeu vidéo ayant le plus long délai d'attente entre deux présentations. Si ce chiffre peut impressionner car l'attente n'est pas terminée, il est aussi le délai le plus important observé chez Rockstar Games pour une sortie majeure.
En effet, la première bande-annonce de GTA V a été diffusée le 2 novembre 2011 et la seconde le 14 novembre 2012. Il y a donc 378 jours d'attente entre les deux vidéos. Puis la première bande-annonce de Red Dead Redemption II est arrivée le 20 octobre 2016, suivie de la seconde le 28 septembre 2017, soit un écart de 343 jours.
Si aucun indice ne permet de déterminer la date de publication du deuxième trailer, les joueurs restent confiants. En effet, Rockstar a pris l'habitude de partager des éléments liés à ses jeux à venir pendant la période des fêtes
. Cela fut notamment le cas en 2012, où Rockstar avait partagé des images de Grand Theft Auto V la veille de Noël. Néanmoins, cela ne signifie pas que ce scénario se reproduira le 24 décembre 2024 avec GTA 6. Il ne reste plus qu'à espérer que le Père Noël entende les joueurs et leur offre un cadeau inespéré.
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