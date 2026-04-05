GTA 6 devrait emprunter à Red Dead Redemption 2 certaines idées, selon un ancien développeur

Un ancien développeur de Rockstar Games estime que Grand Theft Auto 6 s'inspirera très probablement de Red Dead Redemption 2. Une pratique courante pour le studio, qui avait déjà réutilisé des mécaniques de ses anciens succès pour concevoir quelques-unes des fonctionnalités de GTA V.
Même si nous avons maintenant une date de sortie, que tout le monde espère comme définitive, concernant Grand Theft Auto VI">GTA 6,
la machine à rumeurs et à spéculations va bon train. Si une partie de la communauté est dans l'expectative de nouvelles informations, comme une troisième bande-annonce, un ancien membre du studio vient de partager son point de vue sur la conception du jeu. Rob Carr, qui a officié en tant que concepteur audio sur des titres majeurs tels que LA Noire, Grand Theft Auto V
et le western épique d'Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2
, a récemment pris la parole lors d'une interview accordée au créateur de contenu Kiwi Talkz. Selon lui, il est tout à fait logique d'imaginer que le prochain monde ouvert de la firme étoilée reprenne à son compte certaines des meilleures idées de ses prédécesseurs
.
L'art du recyclage intelligent chez Rockstar Games
Pour appuyer son propos, l'ancien développeur n'a pas hésité à remonter le temps et à analyser la structure du cinquième épisode de la saga criminelle. Il rappelle ainsi que les développeurs ont pour habitude de piocher dans leur vaste catalogue pour enrichir leurs nouvelles productions.
Même sur GTA 5, ils ont repris le système de Sang-froid. Ils ont utilisé ce système comme l'un des atouts pour l'un des personnages. Vous avez le truc du Sang-froid que Michael utilisait, je crois que vous avez le truc de conduite au ralenti pour Franklin, et le mode berserker pour Trevor.
En effet, les joueurs ayant parcouru les rues de Los Santos se souviennent parfaitement des capacités spéciales attribuées au célèbre trio. La compétence de Michael, permettant de ralentir le temps pour ajuster ses tirs avec une précision redoutable, n'était autre qu'une évolution directe de la mécanique de Sang-froid introduite dans le premier Red Dead Redemption
. De la même manière, la conduite ralentie de Franklin résonnait comme un hommage appuyé aux courses effrénées de la franchise Midnight Club. Ces clins d'œil ludiques prouvent que le studio sait capitaliser sur ses acquis pour les perfectionner.
Quelles mécaniques de l'Ouest sauvage dans les rues de Vice City ?
Fort de ce constat, Rob Carr se montre très confiant quant à la présence d'éléments hérités des aventures de la bande de Dutch van der Linde dans le prochain opus
. Le concepteur estime que les équipes de développement ont toujours la volonté d'étendre et d'améliorer les concepts clés qui ont fait le succès de leurs précédentes œuvres.
Ce sont toutes des choses qui, vous savez, des éléments clés, ont été utilisés dans les titres précédents et qu'ils voulaient développer. Je serais donc surpris s'ils n'utilisaient pas quelque chose de Red Dead Redemption 2.
La question qui brûle désormais les lèvres de la communauté est de savoir quelles fonctionnalités spécifiques feront le voyage jusqu'à l'État de Leonida. Le célèbre carnet de croquis évolutif d'Arthur Morgan, qui documentait son périple avec poésie, pourrait par exemple se métamorphoser en un fil d'actualité de réseau social satirique, collant parfaitement à l'ambiance cynique et moderne propre à la franchise Grand Theft Auto.
Il faudra néanmoins patienter jusqu'à la sortie officielle, ou au moins une prise de parole de Rockstar détaillant certaines mécaniques, pour découvrir comment le studio aura su marier l'héritage de l'Ouest américain avec la frénésie de la vie urbaine contemporaine
.
En attendant, la sortie de GTA 6 est programmée pour le 19 novembre
, sur Xbox Series et PS5.
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