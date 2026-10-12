GTA 6 sur Nintendo Switch 2 pourrait voir le jour, seulement si Take-Twon et Rockstar le veut

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 octobre 2026 à 18h02
Interrogée sur l'éventualité de voir GTA 6 arriver sur Nintendo Switch 2, la présidente de Nintendo of America renvoie la balle à Rockstar Games. Une déclaration prudente qui laisse planer le doute sur la faisabilité technique et commerciale du projet.
GTA 6 sur Nintendo Switch 2 pourrait voir le jour, seulement si Take-Twon et Rockstar le veut

L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets vertigineux. Si les possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series ont déjà coché la date de sortie fixée au 19 novembre, les joueurs PC savent qu'ils devront s'armer de patience, au moins jusqu'à la mi-2027. Mais une autre catégorie de joueurs s'interroge, celles et ceux qui possèdent la Nintendo Switch 2. La machine de Nintendo peut-elle faire tourner le mastodonte de Rockstar Games ?

Une décision entre les mains de Take-Two et Rockstar

La question a été directement posée à Devon Pritchard, la nouvelle présidente de Nintendo of America, lors d'une interview accordée à Variety. Plutôt que de fermer catégoriquement la porte ou de susciter de faux espoirs, la dirigeante a préféré jouer la carte de la diplomatie.

Ce sera une conversation pour Take-Two et Rockstar, mais je n'ai rien à annoncer de mon côté pour le moment.

Cette réponse botte en touche mais souligne une réalité de l'industrie : le choix final appartient toujours à l'éditeur. Devon Pritchard a toutefois tenu à rappeler que le public n'a encore rien vu des véritables capacités de leur nouvelle console. Selon elle, Nintendo n'en est qu'au tout début de la découverte de ce que la Switch 2 peut accomplir.

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Des tests techniques déjà effectués en interne ?

L'idée d'un portage n'est peut-être pas totalement farfelue. L'année dernière, l'informateur NateTheHate affirmait que Rockstar avait mené des tests pour évaluer la faisabilité technique de faire tourner son futur monde ouvert sur la dernière console de Nintendo. Bien que de telles expérimentations soient courantes dans les studios et ne garantissent en rien une sortie commerciale, elles prouvent que l'éditeur américain garde un œil sur le matériel japonais.

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Cependant, tous les anciens employés ne partagent pas cet optimisme. Jérémy Hartvick, un ancien concepteur ayant travaillé sur le projet jusqu'en 2020, a récemment exprimé ses doutes. Selon lui, le public de la console hybride ne correspond pas forcément à la cible principale d'un jeu d'une telle envergure, souvent plus mature et exigeant techniquement.

Un historique complexe entre les deux géants

Si le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est déclaré être un grand partisan de la Switch 2, il a également précisé que son entreprise n'apporterait pas nécessairement l'intégralité de son catalogue sur cette plateforme. Il voit néanmoins une excellente opportunité pour proposer d'anciens titres.

Il ne faut pas oublier que les relations entre Rockstar et Nintendo existent depuis longtemps. Les joueurs ont pu profiter de la trilogie remastérisée en 2021, de l'excellent épisode Chinatown Wars sur DS, ou encore des deux premiers volets historiques sur Game Boy. 

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En attendant, GTA 6 n'est pour le moment prévu que sur PS5 et Xbox Series, pour le 19 novembre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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