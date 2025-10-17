GTA 6 : Rockstar préparerait un énorme changement dans le gameplay

Un insider réputé affirme que Rockstar Games aurait testé une nouvelle fonctionnalité de gameplay dans GTA 6, un changement qui pourrait profondément modifier le ressenti des joueurs dans le nouvel épisode très attendu.
Alors que GTA 6 reste encore enveloppé de mystère
, de nouvelles informations issues du célèbre insider Tez2
viennent relancer les discussions autour du gameplay. D'après ses révélations, Rockstar aurait expérimenté en 2024 avec un nouveau système de roue des armes
, bien différent de celui que les joueurs connaissent depuis GTA V.
Une roue des armes totalement repensée
Selon Tez2
, très fiable en général, Rockstar Games aurait testé plusieurs prototypes de roue d'armes
, dont certains incluaient des sous-sections à l'intérieur de la roue principale. Ce nouveau design, évoqué sur les forums GTA, marquerait un tournant majeur dans la série.
Ces prototypes expérimentaux auraient introduit des roues plus petites imbriquées, permettant de gérer différemment les armes, les équipements et les objets. L'objectif ? Simplifier et fluidifier la navigation tout en apportant davantage de cohérence entre les armes portées et leur emplacement sur le personnage
.
Cependant, l'insider précise que cette version pourrait avoir été abandonnée ou retravaillée depuis, l'expérimentation datant de 2024.
Un héritage revisité
Les premiers aperçus du développement, issus des fuites de 2021, montraient déjà une interface rappelant celle de Red Dead Redemption 2
. On y distinguait trois catégories distinctes (armes, équipement, objets) avec une disposition fidèle à la position réelle du matériel sur le corps du personnage.
Des limitations assumées
Dans certaines versions aperçues, le joueur ne pouvait plus porter une dizaine d'armes simultanément
comme dans GTA V. Les armes étaient limitées, et il semblait impossible de les tenir dans les deux mains à la fois. Une décision radicale qui irait dans le sens d'un gameplay plus réaliste, mais aussi plus stratégique.
Ces ajustements laissent penser que Rockstar cherche à réinventer la gestion de l'arsenal pour rapprocher GTA 6 de ses expériences plus immersives
, à la manière de Red Dead Redemption 2, qui l'avait plutôt bien réussie.
Un système iconique depuis 2009
Introduite pour la première fois en 2009 avec Red Dead Redemption, la roue des armes est devenue un élément central du gameplay des productions Rockstar
. Elle a ensuite été intégrée à GTA Chinatown Wars, puis perfectionnée dans GTA V et GTA Online
, avant d'être adaptée dans les versions « Definitive Edition » de GTA III, Vice City et San Andreas.
Si Rockstar ose modifier un système aussi emblématique, cela pourrait marquer un véritable renouveau dans la philosophie de combat du studio
. Reste à savoir jusqu'où ira cette évolution, et si elle saura convaincre les fans historiques.
La sortie de GTA 6 est toujours prévue pour le 26 mai 2026
, sur PS5 et Xbox Series. Un troisième trailer, nous montrant justement du gameplay, pourrait arriver avant la fin de l'année.
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