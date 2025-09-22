« Aucune hype pour GTA 6 » : un acteur de GTA 5 tacle Rockstar et recommande un roman russe

Alors que le monde entier attend GTA 6 avec impatience, Steven Ogg, l'inoubliable interprète de Trevor dans GTA 5, avoue n'éprouver « absolument rien » pour le jeu. L'acteur préfère encourager les joueurs à lire Crime et Châtiment de Dostoïevski.

« Je ne ressens rien à propos de GTA 6 »

Je ne ressens rien à l'intérieur. Je ne suis pas un joueur. Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Je ne ressens absolument rien à propos de GTA 6.

Steven Ogg, l'acteur de Trevor, dans la série The Walking Dead.

Quand GTA rencontre Dostoïevski

Quelqu'un m'a dit « Tu devrais jouer à GTA 5. » J'ai répondu « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que c'est génial. » Alors je lui ai dit « Eh bien un jour tu devrais lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. » Et il est resté complètement muet. Les livres, c'est mon truc.

















Un acteur atypique dans le monde du jeu vidéo

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, mais un homme semble totalement indifférent à ce qui s'annonce comme le plus gros lancement vidéoludique de l'histoire :, l'acteur derrière Trevor Philips dans GTA 5.Interrogé récemment sur son degré d'excitation concernant le prochain titre de Rockstar, qui est ultra attendu dans le monde, l'acteur qui a vu son personnage dans GTA 5 être très apprécié, n'a pas hésité une seule seconde :L'acteur a ainsi confirmé ce qu'il avait déjà évoqué par le passé,, ni à aucun autre jeu, et ne se considère pas comme un gamer. Pour lui,, pas une porte d'entrée vers l'univers du jeu vidéo.Face à l'insistance des fans qui lui conseillent de jouer à GTA 5, Steven Ogg préfère renvoyer l'ascenseur avec une suggestion bien différente, mais pleine de sagesse.Une sortie qui a fait sourire et lever les yeux au ciel en même temps. Si certains y voient une provocation,, comparant le décalage entre son univers et celui des joueurs.Connu avant tout pour GTA 5,ou encore. Il a aussi participé à des campagnes publicitaires décalées, notamment pour Old Spice.Dans le jeu vidéo, sa carrière reste limitée, outre GTA 5, il avait prêté sa voix pour Alone in the Dark (2008) et Cursed Mountain (2009). Il aurait même enregistré des lignes de dialogue pour un DLC de GTA 5 jamais sorti, où Trevor devait s'infiltrer dans une intrigue façon James Bond.En attendant, Rockstar prépare activement. Les nouveaux protagonistes, Jason et Lucia, sont déjà connus, mais leurs interprètes n'ont pas encore été dévoilés.