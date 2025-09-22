« Aucune hype pour GTA 6 » : un acteur de GTA 5 tacle Rockstar et recommande un roman russe

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2025 à 17h24
Alors que le monde entier attend GTA 6 avec impatience, Steven Ogg, l'inoubliable interprète de Trevor dans GTA 5, avoue n'éprouver « absolument rien » pour le jeu. L'acteur préfère encourager les joueurs à lire Crime et Châtiment de Dostoïevski.
« Aucune hype pour GTA 6 » : un acteur de GTA 5 tacle Rockstar et recommande un roman russe
La hype autour de GTA 6 est planétaire, mais un homme semble totalement indifférent à ce qui s'annonce comme le plus gros lancement vidéoludique de l'histoire : Steven Ogg, l'acteur derrière Trevor Philips dans GTA 5.

« Je ne ressens rien à propos de GTA 6 »

Interrogé récemment sur son degré d'excitation concernant le prochain titre de Rockstar, qui est ultra attendu dans le monde, l'acteur qui a vu son personnage dans GTA 5 être très apprécié, n'a pas hésité une seule seconde :
Je ne ressens rien à l'intérieur. Je ne suis pas un joueur. Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Je ne ressens absolument rien à propos de GTA 6.
acteur-trevo-gta
Steven Ogg, l'acteur de Trevor, dans la série The Walking Dead.

L'acteur a ainsi confirmé ce qu'il avait déjà évoqué par le passé, il n'a jamais joué à GTA 5, ni à aucun autre jeu, et ne se considère pas comme un gamer. Pour lui, son rôle de Trevor n'était qu'un travail, pas une porte d'entrée vers l'univers du jeu vidéo.

Quand GTA rencontre Dostoïevski

Face à l'insistance des fans qui lui conseillent de jouer à GTA 5, Steven Ogg préfère renvoyer l'ascenseur avec une suggestion bien différente, mais pleine de sagesse.
Quelqu'un m'a dit « Tu devrais jouer à GTA 5. » J'ai répondu « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que c'est génial. » Alors je lui ai dit « Eh bien un jour tu devrais lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. » Et il est resté complètement muet. Les livres, c'est mon truc.
Une sortie qui a fait sourire et lever les yeux au ciel en même temps. Si certains y voient une provocation, d'autres soulignent que l'acteur met simplement en avant sa passion pour la littérature, comparant le décalage entre son univers et celui des joueurs.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un acteur atypique dans le monde du jeu vidéo

Connu avant tout pour GTA 5, Steven Ogg a également marqué les esprits dans The Walking Dead, Snowpiercer ou encore Better Call Saul. Il a aussi participé à des campagnes publicitaires décalées, notamment pour Old Spice.

Chargement du sondage...

0 votant

Dans le jeu vidéo, sa carrière reste limitée, outre GTA 5, il avait prêté sa voix pour Alone in the Dark (2008) et Cursed Mountain (2009). Il aurait même enregistré des lignes de dialogue pour un DLC de GTA 5 jamais sorti, où Trevor devait s'infiltrer dans une intrigue façon James Bond.

À lire également

GTA V : L'acteur de Trevor raconte le DLC version James Bond annulé au dernier moment

GTA V : L'acteur de Trevor raconte le DLC version James Bond annulé au dernier moment

En attendant, Rockstar prépare activement la sortie de GTA 6, prévue pour mai 2026 sur PS5 et Xbox Series. Les nouveaux protagonistes, Jason et Lucia, sont déjà connus, mais leurs interprètes n'ont pas encore été dévoilés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays
Grand Theft Auto VI 10 juillet 2026

GTA 6 : Prouver son âge sera obligatoire pour acheter le jeu dans certains pays

Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto VI mais que vous n'avez pas l'âge requis, préparez-vous à une mauvaise surprise. Un pays a décidé d'appliquer des mesures très strictes pour que le PEGI soit respecté.
Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 29 juin 2026

Non, il n'y aura finalement pas de disque pour GTA 6

L'attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, mais une nouvelle vient assombrir le tableau pour les collectionneurs. Contrairement aux rumeurs qui laissaient espérer une sortie tardive sur disque, Rockstar Games aurait définitivement enterré le format physique avec CD.
Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6
Grand Theft Auto VI 26 juin 2026

Une fuite sur Amazon dévoile le gameplay de GTA 6

Une fuite inattendue en provenance d'Amazon Brésil vient de révéler de nouveaux détails croustillants sur Grand Theft Auto 6. Entre un monde ouvert plus immersif, des réseaux sociaux intégrés et des PNJ dotés de véritables routines, le prochain titre de Rockstar Games promet de repousser toutes les limites.

commentaire (1)

Avatar
Victor Hugo (invité) Le 22/09/2025 à 19:14

Bon choix de sa part haha
Un personnage a l'opposé de sa personnalité