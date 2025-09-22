« Aucune hype pour GTA 6 » : un acteur de GTA 5 tacle Rockstar et recommande un roman russe

Alors que le monde entier attend GTA 6 avec impatience, Steven Ogg, l'inoubliable interprète de Trevor dans GTA 5, avoue n'éprouver « absolument rien » pour le jeu. L'acteur préfère encourager les joueurs à lire Crime et Châtiment de Dostoïevski.
La hype autour de GTA 6 est planétaire, mais un homme semble totalement indifférent à ce qui s'annonce comme le plus gros lancement vidéoludique de l'histoire : Steven Ogg, l'acteur derrière Trevor Philips dans GTA 5.
« Je ne ressens rien à propos de GTA 6 »
Interrogé récemment sur son degré d'excitation concernant le prochain titre de Rockstar, qui est ultra attendu dans le monde, l'acteur qui a vu son personnage dans GTA 5 être très apprécié, n'a pas hésité une seule seconde :
Je ne ressens rien à l'intérieur. Je ne suis pas un joueur. Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Je ne ressens absolument rien à propos de GTA 6.
L'acteur a ainsi confirmé ce qu'il avait déjà évoqué par le passé, il n'a jamais joué à GTA 5, ni à aucun autre jeu, et ne se considère pas comme un gamer. Pour lui, son rôle de Trevor n'était qu'un travail, pas une porte d'entrée vers l'univers du jeu vidéo.
Quand GTA rencontre Dostoïevski
Face à l'insistance des fans qui lui conseillent de jouer à GTA 5, Steven Ogg préfère renvoyer l'ascenseur avec une suggestion bien différente, mais pleine de sagesse.
Quelqu'un m'a dit « Tu devrais jouer à GTA 5. » J'ai répondu « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que c'est génial. » Alors je lui ai dit « Eh bien un jour tu devrais lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. » Et il est resté complètement muet. Les livres, c'est mon truc.
Une sortie qui a fait sourire et lever les yeux au ciel en même temps. Si certains y voient une provocation, d'autres soulignent que l'acteur met simplement en avant sa passion pour la littérature, comparant le décalage entre son univers et celui des joueurs.
Un acteur atypique dans le monde du jeu vidéo
Connu avant tout pour GTA 5, Steven Ogg a également marqué les esprits dans The Walking Dead, Snowpiercer ou encore Better Call Saul. Il a aussi participé à des campagnes publicitaires décalées, notamment pour Old Spice.
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Dans le jeu vidéo, sa carrière reste limitée, outre GTA 5, il avait prêté sa voix pour Alone in the Dark (2008) et Cursed Mountain (2009). Il aurait même enregistré des lignes de dialogue pour un DLC de GTA 5 jamais sorti, où Trevor devait s'infiltrer dans une intrigue façon James Bond.
En attendant, Rockstar prépare activement la sortie de GTA 6, prévue pour mai 2026 sur PS5 et Xbox Series. Les nouveaux protagonistes, Jason et Lucia, sont déjà connus, mais leurs interprètes n'ont pas encore été dévoilés.
commentaire (1)
Bon choix de sa part haha
Un personnage a l'opposé de sa personnalité