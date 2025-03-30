GTA 6 : Rockstar dévoile la raison de l'absence du deuxième trailer

Cela fait déjà un an et trois mois que Rockstar Games a publié la toute première bande-annonce de GTA 6, avant de retomber dans un silence radio absolu. Malgré l'absence totale de nouvelles images ou d'informations, l'attente et l'excitation autour du jeu restent à leur comble. Mais pourquoi Rockstar et Take-Two tardent-ils autant à dévoiler un second trailer ?
Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, vient justement d'apporter une réponse claire à cette interrogation.
GTA 6 : un silence volontaire pour entretenir la hype
Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal et relayée par Bloomberg TV
, Strauss Zelnick
a expliqué que le choix de ne pas diffuser de nouvelles bandes-annonces ou de contenu promotionnel pour GTA 6
faisait entièrement partie de la stratégie marketing de Take-Two :
Nous voulons maintenir l'attente et l'enthousiasme. Certains de nos concurrents dévoilent leur calendrier de sorties plusieurs années à l'avance. Nous avons réalisé qu'il était plus efficace pour nous de proposer des supports marketing relativement proches de la fenêtre de sortie, afin de créer de l'excitation tout en conservant une certaine part d'attente.
Cette approche volontairement silencieuse semble donc parfaitement calculée, visant à maximiser l'impact du prochain trailer lorsque le moment sera enfin venu.
Un phénomène jamais vu dans le divertissement
Strauss Zelnick a également ajouté que l'attente autour de GTA 6 dépasse tout ce qu'il a pu observer jusque-là :
L'attente pour GTA 6 est peut-être la plus forte que j'aie jamais vue pour une franchise de divertissement.
Cette immense attente offre à Take-Two une marge confortable pour garder secrètes les informations majeures jusqu'à la dernière minute, contrairement à d'autres éditeurs qui dévoilent progressivement leur planning de sortie sur plusieurs années.
Un lancement en automne 2025 toujours prévu, mais incertain
Pour l'heure, Take-Two continue de cibler une fenêtre de lancement fixée à l'automne 2025
. Mais Zelnick ne garantit rien fermement, conscient que le calendrier pourrait évoluer :
Nous n'avons pas toujours tout juste, mais c'est exactement ce que nous essayons de faire.
Face à l'ampleur du projet et aux éventuelles contraintes de développement, il ne serait pas surprenant de voir cette date changer pour l'année 2026, une hypothèse déjà envisagée par plusieurs observateurs.
Les autres jeux AAA craignent déjà l'ombre de GTA 6
La sortie potentielle de GTA 6
est devenue une telle référence dans l'industrie que certains studios préfèrent déjà éviter cette période pour leurs propres lancements
. En effet, le jeu pourrait littéralement « éclipser
» toute concurrence directe, tant l'impact médiatique et les ventes risquent d'être colossaux.
Les franchises annuelles comme Call of Duty
ou les jeux de sport continueront évidemment leur cycle habituel, mais les gros jeux solos à budget important devront sans doute prendre en compte ce « trou noir
» médiatique et commercial que représentera GTA 6
.
Patience, le marketing officiel arrivera au bon moment
En résumé, Take-Two joue délibérément sur la patience des joueurs afin de maximiser l'impact de GTA 6 au moment idéal. Il ne reste plus qu'à attendre sagement le moment où Rockstar décidera enfin de sortir de son silence – une chose est certaine : ce jour-là, toute l'industrie vidéoludique retiendra son souffle.
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