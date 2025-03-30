GTA 6 : Rockstar dévoile la raison de l'absence du deuxième trailer



le 30 mars 2025 à 13h55 Publié par Florian Lelong le 30 mars 2025 à 13h55

Cela fait déjà un an et trois mois que Rockstar Games a publié la toute première bande-annonce de GTA 6, avant de retomber dans un silence radio absolu. Malgré l'absence totale de nouvelles images ou d'informations, l'attente et l'excitation autour du jeu restent à leur comble. Mais pourquoi Rockstar et Take-Two tardent-ils autant à dévoiler un second trailer ?