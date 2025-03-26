GTA 6 fait trembler l'industrie : Des gros éditeurs prêts à repousser leurs jeux pour éviter la confrontation

GTA 6, développé par Rockstar Games, sortira le 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu suit Lucia et Jason dans l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride. Avec une carte étendue, des activités variées et une narration immersive, GTA 6 promet une expérience de jeu riche et captivante.