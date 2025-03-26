GTA 6 fait trembler l'industrie : Des gros éditeurs prêts à repousser leurs jeux pour éviter la confrontation

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 mars 2025 à 09h59
Grand Theft Auto 6 n'a pas encore de date de sortie exacte, mais son arrivée prévue à l'automne 2025 suscite déjà une véritable panique chez plusieurs grands éditeurs de jeux vidéo. Face à la menace d'être complètement éclipsés par l'immense succès annoncé du jeu de Rockstar, plusieurs studios envisagent désormais de repousser leurs propres titres.
GTA 6 fait trembler l'industrie : Des gros éditeurs prêts à repousser leurs jeux pour éviter la confrontation

Un report massif de jeux à prévoir à cause de GTA 6 ?

Selon un récent rapport publié par le nouveau-né, The Game Business, pas moins de trois gros éditeurs seraient actuellement prêts à reporter les sorties de leurs jeux pour éviter toute concurrence frontale avec GTA 6.

Le rapport, fondé sur des discussions avec plusieurs cadres importants du secteur, révèle que les studios ajustent déjà leurs plannings de lancement, voire même des mises à jour majeures de leurs jeux existants, afin de ne pas perdre leur audience au profit du géant Rockstar. Un cadre anonyme cité par le rapport n'a pas hésité à l'affirmer clairement :
Nous ne voulons clairement pas être à proximité de GTA 6. Nous avons plusieurs plans alternatifs pour nos prochains jeux.
Cette déclaration est loin d'être isolée : d'autres responsables interrogés partagent exactement le même sentiment. Pour eux, trouver la fenêtre idéale de lancement d'un nouveau jeu est déjà très difficile en temps normal ; l'arrivée de GTA 6 complique encore davantage la tâche.

gta6

Un véritable casse-tête pour les éditeurs

Ces inquiétudes dépassent le cercle des petits et moyens éditeurs. En février dernier déjà, Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, avait laissé entendre que le prochain opus de Battlefield pourrait modifier sa date de sortie afin d'éviter une confrontation directe avec un « titre majeur », largement supposé être GTA 6. Un autre cadre supérieur européen explique les difficultés actuelles :
Si nous lançons nos jeux avant GTA 6, nous devrons affronter un été déjà très chargé. Et si nous retardons nos sorties après, nous tombons dans la période du Black Friday, tout aussi délicate.
En clair, les éditeurs sont pris au piège d'un calendrier extrêmement tendu, avec des décisions stratégiques complexes à prendre.

La peur du retard supplémentaire de GTA 6 complique tout

Un risque majeur plane également sur ces choix stratégiques : que faire si Rockstar décide finalement de repousser GTA 6 à 2026 ? Pour les éditeurs ayant déjà décalé leurs jeux, une telle annonce serait catastrophique, car cela les obligerait à un nouveau cycle d'ajustements. Un responsable, d'une société européenne, interrogé exprime clairement cette inquiétude :
Si nous repoussons au-delà de 2025 et que Rockstar décide aussi d'un report, aurons-nous encore le temps d'avancer nos jeux ou devrons-nous reporter encore plus loin ? C'est extrêmement stressant.
Cette incertitude permanente autour de GTA 6 engendre une véritable anxiété à travers toute l'industrie.

Miniature vidéo

GTA 6, véritable météorite pour l'industrie du jeu vidéo

Grand Theft Auto 6 s'annonce comme un véritable cataclysme pour le secteur, une sorte de « météorite » comme l'ont décrit plusieurs professionnels du milieu. Tout éditeur qui souhaite maximiser le succès de son jeu devra nécessairement adapter sa stratégie en fonction de ce lancement très attendu.

L'impact de GTA 6 dépasse donc largement le simple cercle de ses fans : c'est toute l'industrie du jeu vidéo qui ajuste actuellement ses stratégies en fonction du phénomène Rockstar.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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