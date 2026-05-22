« Les temps ont changé » : GTA 6 lancera une campagne marketing différente de GTA V

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a récemment pris la parole concernant la stratégie promotionnelle de Grand Theft Auto 6. Si le jeu bénéficiera d'une campagne massive, l'éditeur compte bien tourner le dos aux méthodes traditionnelles utilisées pour le précédent opus il y a plus d'une décennie.

L'industrie du jeu vidéo retient son souffle en attendant de nouvelles images de Grand Theft Auto VI. Alors que les rumeurs et les fuites se multiplient, la direction de Take-Two Interactive commence à dessiner les contours de ce qui s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du divertissement. Strauss Zelnick s'est récemment entretenu avec le média GamesIndustry pour clarifier la vision de l'entreprise concernant la promotion de ce mastodonte. Il est évident que les temps ont changé depuis la sortie du cinquième épisode, et la communication autour du prochain titre phare de Rockstar Games reflétera cette évolution majeure.

Une campagne massive mais résolument moderne

La notoriété de la franchise est telle que certains analystes et investisseurs se sont demandé s'il était réellement nécessaire de dépenser des sommes astronomiques en publicité. Après tout, le simple logo du jeu suffit à enflammer les réseaux sociaux. Cependant, le dirigeant de Take-Two a tenu à dissiper tout malentendu à ce sujet.

On m'a demandé si nous devions dépenser des budgets marketing compte tenu de l'ampleur de la propriété intellectuelle, de sa portée et de l'engouement du public... et la réponse est, bien sûr, que nous devons le commercialiser.

L'éditeur prévoit donc une campagne de grande envergure, capable de toucher un public extrêmement large. L'objectif est de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des joueurs et de capter leur attention là où elle se trouve aujourd'hui. Les plateformes numériques, les créateurs de contenu et les réseaux sociaux devraient logiquement être au centre de cette nouvelle approche stratégique.

















Ce qui marque une véritable rupture avec le passé, c'est le désintérêt affiché pour les canaux de diffusion classiques. Lors du lancement du précédent volet, la télévision jouait encore un rôle prépondérant dans la stratégie globale de l'éditeur. Des spots publicitaires spectaculaires inondaient les chaînes du monde entier pour annoncer l'arrivée des aventures de Michael, Franklin et Trevor.

Il y a treize ans, nous achetions encore de l'espace sur les réseaux de télévision. Nous n'en achèterons pas beaucoup cette fois-ci.

Cette déclaration confirme que les millions de dollars autrefois alloués aux spots télévisés seront redistribués vers des formats plus interactifs et ciblés. La transition vers le tout numérique est désormais actée pour la firme étoilée.

Une campagne qui débutera bientôt

Si la forme de cette campagne inédite reste encore mystérieuse, c'est surtout son coup d'envoi qui cristallise l'impatience des fans. La question de la date de sortie de la prochaine bande-annonce est sur toutes les lèvres. Les joueurs scrutent le moindre mouvement de Rockstar Games, espérant un signe qui lancerait définitivement la machine promotionnelle.

De nombreuses personnes espéraient une communication début mai, mais il n'en est rien. Rockstar et Take-Two ont toujours affirmé que la campagne débutera cet été, il faut donc attendre fin juin pour espérer avoir des nouvelles concrètes. Mais à ce moment-là, il est probable qu'un troisième trailer soit diffusé, que du gameplay soit montré, et que les précommandes s'ouvrent aux joueurs, avec la révélation du prix. Certains estimant même que pour le bien de l'industrie, GTA 6 doit être vendu plus de 90 €.

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Dans tous les cas, Rockstar et Take-Two reviendront assez vite vers nous. GTA 6 est toujours prévu pour sortir le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.