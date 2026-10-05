Rockstar promet que Lucia sera au niveau d'Arthur Morgan dans GTA 6

Lucia, la nouvelle protagoniste de Grand Theft Auto 6, est appelée à marquer l'histoire du jeu vidéo. Selon les scénaristes de Rockstar Games, cette héroïne posséderait une profondeur d'écriture telle qu'elle pourrait rivaliser avec les figures les plus emblématiques du studio.

Depuis la diffusion de la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI, les joueurs du monde entier scrutent la moindre information concernant le duo de personnages principaux. Si Jason Duval intrigue, c'est surtout Lucia Caminos qui capte l'attention. Et pour cause, elle incarne la première véritable figure féminine majeure de la franchise dans son ère moderne. Face aux attentes de la communauté, Rockstar Games se veut rassurant et ambitieux. Selon les équipes créatives du studio, la jeune femme ne sera pas une simple comparse, mais une figure de proue capable de rivaliser avec les légendes du panthéon vidéoludique, notamment du côté de deux proposés par Rockstar.

Une héroïne taillée pour l'histoire

La barre est pourtant placée extrêmement haut. Les productions précédentes de Rockstar Games ont offert aux joueurs des protagonistes inoubliables, dont la psychologie et le charisme ont marqué des générations.

Nous pensons bien évidemment à Niko Bellic de Grand Theft Auto 4 ou encore à Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Ces figures masculines ont redéfini les standards de la narration dans les mondes ouverts. Pourtant, le studio affirme que Lucia est conçue pour se hisser exactement à ce niveau d'excellence et de complexité.

Les origines d'une personnalité complexe

Dans une récente entrevue accordée au magazine Love, la scénariste Alexa D'Agostino a partagé de précieux détails sur le processus de création de ce nouveau personnage central. Pour donner vie à Lucia, originaire de Liberty City, l'autrice a puisé dans ses propres racines et son entourage personnel. Elle explique s'être inspirée de femmes fortes de son quotidien, notamment de sa mère, une immigrée ayant grandi dans le New Jersey, une région très proche géographiquement et culturellement de la version fictive de New York imaginée par Rockstar.

Quand il s'est agi d'écrire Lucia, j'ai pensé aux femmes que je connais. Ma mère était une immigrée qui a grandi à Newark, dans le New Jersey, près de la ville natale de Lucia, Liberty City. J'ai pensé à la façon dont elle m'a élevée : turbulente, gentille, mais qui ne se laisse pas faire.

Cette authenticité est le maître-mot du développement. L'objectif n'est pas de créer une caricature, mais une personne imparfaite, tiraillée par ses propres désirs et ses contradictions. La scénariste souligne que l'écriture de ce personnage s'est faite de manière très naturelle, en se concentrant sur la capture d'une essence profondément humaine et indéniablement réelle.

Quand on s'attache à créer un personnage à part entière, avec ses propres envies, on obtient quelque chose de parfaitement imparfait, avec des clichés, mais aussi d'une authenticité indéniable. C'est ainsi qu'on obtient une femme capable de tenir la dragée haute à des personnages comme Arthur Morgan ou Niko Bellic.

En formant un duo d'envergure avec Jason, Lucia porte sur ses épaules non seulement l'avenir de la franchise la plus lucrative du divertissement, mais aussi une évolution majeure dans la manière dont Rockstar raconte ses histoires. Si les promesses des scénaristes se concrétisent, la jeune femme originaire de Liberty City pourrait bien s'imposer comme l'un des personnages les plus marquants de cette décennie.

Rendez-vous le 19 novembre pour la sortie de GTA 6, sur PS5 et Xbox Series.