GTA 6 : Une heure pour le début des précommandes, l'Édition Ultime dévoilée

L'attente touche à sa fin pour les fans de Rockstar Games. Les précommandes de Grand Theft Auto VI débutent dans quelques heures et le studio vient de nous donner de nombreuses informations, et certaines ne raviront pas tout le monde.

Alors que nous savions que les précommandes de Grand Theft Auto VI allaient débuter ce 25 juin, Rockstar Games vient de nous dévoiler de nouvelles informations. L'heure de début des précommandes est notamment révélée, tandis que l'Édition Ultime s'est détaillée. Des précisions ont également été faites quant à la version physique, ce qui ne plaira pas à tous les joueurs, mais Rockstar a trouvé un système qui devrait empêcher les leaks.

Une Édition Ultime qui promet une immersion totale

Pour les joueurs désireux de plonger corps et âme dans l'État de Leonida, Rockstar a détaillé le contenu de l'Édition Ultime. Cette version premium offrira une collection exclusive de véhicules, d'armes et de tenues intimement liés à la narration de Jason et Lucia. Le site officiel du studio a permis d'en apprendre davantage sur ces bonus.

Parmi les véhicules exclusifs, les joueurs pourront mettre la main sur la Grotti Cheetah de 1995. Ce bolide sportif au design rétro-futuriste viendra ponctuer les séquences d'action avancées du jeu. Côté arsenal, l'Édition Ultime inclut les revolvers Hawk et Little Morgan. Ces armes arborent un style classique de Vice City, provenant directement du domaine Vercetti, avec des poignées gravées de palmiers et une lunette haute performance. Jason et Lucia bénéficieront également d'armes de poing personnalisées avec des gravures détaillées.













Que ce soit pour la version numérique ou physique, toutes les précommandes de GTA 6 débuteront à minuit, heure locale. Le studio en profite pour annoncer que GTA 6 est « l'opus de la série le plus imposant et le plus immersif à ce jour ».

Des bonus de précommande teintés de nostalgie

L'éditeur n'a pas oublié de récompenser les acheteurs précoces. Toute précommande ou achat effectué avant le 20 novembre donnera accès au pack Vintage Vice City. Ce contenu additionnel est décrit comme une véritable capsule temporelle.

Une collection d'articles qui vous rappelleront l'époque où les néons brillaient de mille feux.

Ce clin d'œil appuyé aux années 80 et au titre culte de la franchise saura sans aucun doute séduire les fans de la première heure, impatients de retrouver l'ambiance si particulière de cette ville inspirée de Miami.





Le préchargement et la question du format physique

Afin d'éviter toute frustration le jour J, Rockstar a prévu une phase de prétéléchargement débutant le 12 novembre pour les éditions numériques. Cela garantira aux joueurs de pouvoir lancer leur partie dès la première minute le 19 novembre.

Cependant, une information cruciale concerne les amateurs de format physique. La version boîte de Grand Theft Auto VI a été confirmée, mais elle ne contiendra pas de disque. À la place, les joueurs trouveront un code de téléchargement à l'intérieur du boîtier. Cela pour éviter des fuites de dernière minute, et permettre aux joueurs de le prétélécharger, dès le 12 novembre.

















Ce choix de distribution, de plus en plus courant dans l'industrie, risque de faire réagir les collectionneurs attachés au support matériel, mais il n'est pas impossible que Rockstar propose, plus tard, une version physique avec un disque.

Dans tous les cas, le rendez-vous est donné pour le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.