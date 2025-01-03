GTA 6 : Les prédictions des analystes donnent déjà le tournis

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 janvier 2025 à 10h47
Malgré l'absence de nouvelles informations concernant Grand Theft Auto VI, le titre de Rockstar Games fait parler de lui, notamment sur le plan financier.
GTA 6 : Les prédictions des analystes donnent déjà le tournis
À moins d'avoir vécu dans une grotte ces dix dernières années, vous avez obligatoirement entendu au moins une fois le nom de Grand Theft Auto VI. Considéré comme le bien culturel le plus attendu de l'année et de la décennie, le sixième opus du jeu de Rockstar Games affole déjà tous les compteurs. En effet, la sortie du titre est un événement qui fait trembler les concurrents, au point de décaler les sorties pour éviter d'arriver la même semaine que GTA 6 dans les rayons. 

Cependant, l'impact de Grand Theft Auto VI sur l'industrie ne se limite pas uniquement à ce détail. Les experts du cabinet d'analyse DFC Intelligence (spécialisé dans le jeu vidéo) ont établi des estimations en lien avec plusieurs éléments clés du jeu. Or, les chiffres annoncés ont de quoi surprendre autant l'industrie que le public. 

GTA 6 déjà présenté comme un mastodonte capable de rapporter plusieurs milliards de dollars

Dans un premier temps, les experts ont estimé que Grand Theft Auto VI devrait générer le lancement le plus important de l'année 2025 dans le domaine du divertissement. Si cela concerne les jeux vidéo, la catégorie regroupe également d'autres secteurs comme le cinéma, la VOD et plus encore. Au cours de sa première année d'exploitation, le titre devrait rapporter 3,2 milliards de dollars de recettes. À titre de comparaison, le cinquième jeu de la saga GTA avait généré 1,6 milliard de dollars de recettes dans l'année qui avait suivi son lancement.

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Mais les estimations astronomiques ne s'arrêtent pas là. Les experts ont également estimé que les précommandes de GTA 6 devraient atteindre le milliard de dollars, du jamais vu pour un jeu vidéo. D'ailleurs, les experts du cabinet DFC Intelligence ne sont pas les seuls à prédire un tel succès. 

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Yoshio Osaki, directeur général d'IDG Consulting, a déclaré que la demande pour Grand Theft Auto VI était plus importante que tout ce que ses analystes ont pu voir par le passé. « Nous pensons qu'il s'agira de l'un des plus grands lancements de divertissement de l'histoire, non seulement pour les jeux, mais aussi pour tous les médias ». Il ne reste plus qu'à attendre la date de sortie officielle de Grand Theft Auto VI, qui n'a toujours pas été dévoilée à l'heure où ces lignes sont écrites.

Pour conclure, rappelons que GTA 6 est prévu pour l'automne 2025 et qu'il sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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