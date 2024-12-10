GTA 6 est tellement attendu, que les éditeurs ont peur de lui

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 17h50
Le jeu le plus attendu de l'année 2025, et même de toute l'histoire de l'industrie dans l'ensemble, refait parler de lui avec quelques bruits de couloir intéressant.
GTA 6 est tellement attendu, que les éditeurs ont peur de lui
GTA 6 n'a rien montré depuis son annonce par le biais d'une première bande-annonce, il y a plus d'un an. Des rumeurs sans intérêt évoquaient parfois une fenêtre pour le deuxième trailer, mais que nenni, Rockstar est peu loquace et attend avant de prendre la parole, à tel point que certains joueurs tentent de voir dans la communication du studio des indices

Dans un article de Jason Schreier, très bien informé au sujet de GTA 6, nous apprenons plusieurs choses, que ce soit au niveau du potentiel retard, du multijoueur, mais aussi de la crainte des éditeurs.

GTA 6, craint par toute la concurrence ?

D'après les informations du journaliste, de nombreux éditeurs attendraient que Rockstar annonce la date de sortie de GTA 6 avant de programmer la leur. Pour le moment, nous savons uniquement que GTA 6 sortira en automne, et il est normal d'avoir une crainte sur ce point, pour ne pas voir son jeu être éclipsé si la date de sortie est trop rapprochée, et donc de connaître un lancement très délicat. 
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Cela prouve aussi le phénomène qu'est GTA 6. Cette décennie d'attente aura permis de créer un engouement sans précédent, qui devrait marquer l'industrie lorsque le titre sera enfin disponible.

Du retard, mais rien d'alarmant 

Toujours selon Jason Schreier, le développement du projet aurait vraiment accéléré après la sortie de Red Dead Redemption 2, en 2018. Mais depuis, plusieurs deadlines n'ont pas été respectées, engendrant un peu de retard. Toutefois, à l'heure actuelle, la fenêtre automne 2025 ne semble pas compromise. Et les conditions de travail ne seraient pas aussi cauchemardesques qu'à l'époque, d'autant plus que le studio a pris des mesures, en se séparant de dirigeants employant des méthodes peu orthodoxes.

Du multijoueur très présent

Enfin, dernier point important sur lequel le journaliste donne des détails, le multijoueur. Sans surprise, nous devrions le retrouver, mais d'une manière assez significative, avec peut-être la présence du mode Online dès la sortie, ou peu après.

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L'objectif de Rockstar est de générer des revenus conséquents sur le long terme, bien que les ventes devraient suffire s'il suit le même chemin que GTA V.

Espérons avoir de nouvelles informations, avec une bande-annonce et, idéalement, une date de sortie assez vite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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