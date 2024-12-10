GTA 6 est tellement attendu, que les éditeurs ont peur de lui

Le jeu le plus attendu de l'année 2025, et même de toute l'histoire de l'industrie dans l'ensemble, refait parler de lui avec quelques bruits de couloir intéressant.
GTA 6
n'a rien montré depuis son annonce par le biais d'une première bande-annonce, il y a plus d'un an. Des rumeurs sans intérêt évoquaient parfois une fenêtre pour le deuxième trailer, mais que nenni, Rockstar est peu loquace et attend avant de prendre la parole, à tel point que certains joueurs tentent de voir dans la communication du studio des indices
.
Dans un article de Jason Schreier
, très bien informé au sujet de GTA 6, nous apprenons plusieurs choses, que ce soit au niveau du potentiel retard, du multijoueur, mais aussi de la crainte des éditeurs.
GTA 6, craint par toute la concurrence ?
D'après les informations du journaliste, de nombreux éditeurs attendraient que Rockstar annonce la date de sortie de GTA 6 avant de programmer la leur
. Pour le moment, nous savons uniquement que GTA 6 sortira en automne, et il est normal d'avoir une crainte sur ce point, pour ne pas voir son jeu être éclipsé si la date de sortie est trop rapprochée, et donc de connaître un lancement très délicat.
Cela prouve aussi le phénomène qu'est GTA 6
. Cette décennie d'attente aura permis de créer un engouement sans précédent, qui devrait marquer l'industrie lorsque le titre sera enfin disponible.
Du retard, mais rien d'alarmant
Toujours selon Jason Schreier, le développement du projet aurait vraiment accéléré après la sortie de Red Dead Redemption 2, en 2018
. Mais depuis, plusieurs deadlines n'ont pas été respectées, engendrant un peu de retard. Toutefois, à l'heure actuelle, la fenêtre automne 2025 ne semble pas compromise. Et les conditions de travail ne seraient pas aussi cauchemardesques qu'à l'époque, d'autant plus que le studio a pris des mesures, en se séparant de dirigeants employant des méthodes peu orthodoxes.
Du multijoueur très présent
Enfin, dernier point important sur lequel le journaliste donne des détails, le multijoueur
. Sans surprise, nous devrions le retrouver, mais d'une manière assez significative, avec peut-être la présence du mode Online dès la sortie
, ou peu après.
L'objectif de Rockstar est de générer des revenus conséquents sur le long terme, bien que les ventes devraient suffire s'il suit le même chemin que GTA V.
Espérons avoir de nouvelles informations, avec une bande-annonce et, idéalement, une date de sortie assez vite.
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