GTA 6 : Le patron de Take-Two minimise les conditions de travail extrêmes chez Rockstar

Le patron de Take-Two affirme que les reports de GTA 6 visent à protéger les développeurs de la surcharge de travail. Une déclaration surprenante qui contraste fortement avec la réputation historique de Rockstar Games, souvent pointé du doigt pour ses conditions de développement extrêmes, et les dernières rumeurs à ce sujet.

Strauss Zelnick, le directeur général de Take-Two Interactive, a récemment pris la parole concernant le développement de Grand Theft Auto VI. Selon lui, si le jeu a subi des retards pour désormais viser une sortie pour le 19 novembre prochain, c'est avant tout pour préserver la santé des équipes de Rockstar Games. Une déclaration forte dans une industrie où la surcharge de travail chronique est malheureusement devenue la norme, au point qu'il est souvent plus surprenant d'apprendre qu'un jeu a été conçu sans épuiser ses créateurs.

Une comparaison étonnante avec les études universitaires

Lors d'un entretien accordé à Business Insider, le dirigeant a tenu à clarifier la position de son entreprise face à la culture du travail intensif. Il a fermement affirmé que cette pratique n'était pas tolérée au sein de ses studios. Pour illustrer son propos, il a filé une métaphore étudiante assez inattendue pour justifier les délais à répétition.

C'est un peu comme quand j'étais à l'université. Je n'ai jamais passé de nuit blanche parce que je faisais consciencieusement mes devoirs. Si vous faites vos devoirs, vous ne passez pas de nuit blanche.

















Cette vision idéaliste laisse entendre qu'une bonne planification suffirait à éviter les heures supplémentaires massives en fin de projet. Il est fondamentalement rassurant d'entendre un cadre dirigeant de cette envergure privilégier les reports de date de sortie plutôt que l'épuisement de ses employés. Les œuvres vidéoludiques n'existent que grâce au talent et au dévouement des créateurs, qui méritent un respect total et une dignité inébranlable tout au long du processus de création. Mais n'oublions pas toutefois que Rockstar est, hélas, connu pour ses périodes de crunch.

Le lourd passif de Rockstar Games en question

Cependant, ces belles paroles se heurtent violemment à la réalité historique du studio responsable de la franchise la plus lucrative du divertissement. Par le passé, l'entreprise a souvent été pointée du doigt pour son environnement de travail impitoyable. La finalisation de Red Dead Redemption 2, par exemple, a fait couler beaucoup d'encre en raison de témoignages décrivant des conditions de travail éreintantes et des semaines de cent heures.

Malgré les promesses d'amélioration de la direction, des doutes subsistent quant à la situation actuelle sur le développement en cours. Un avis anonyme publié récemment par un testeur qualité sur un célèbre site de notation d'entreprises dénonce encore aujourd'hui des conditions extrêmement difficiles au sein du studio.

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Au-delà de la simple question des heures supplémentaires, le climat social reste particulièrement tendu. Un conflit oppose actuellement la direction à plusieurs anciens salariés qui affirment avoir été licenciés pour avoir tenté de se syndiquer et de protéger leurs droits. Des manifestations ont même eu lieu devant les bureaux principaux du développeur à Édimbourg.

Si le grand patron souhaite projeter l'image d'une entreprise aux standards éthiques irréprochables, les retours du terrain racontent une histoire bien plus complexe et nuancée. Les joueurs du monde entier espèrent pouvoir découvrir ce nouveau monde ouvert à l'automne prochain, mais idéalement sans que ce chef-d'œuvre ne coûte la santé mentale et physique de ceux qui lui donnent vie au quotidien.

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Rendez-vous, normalement, le 19 novembre 2026 pour la sortie de GTA 6, et d'ici peu de temps pour de nouvelles informations.